На Центральном рынке Нальчика огнем охвачены 3 тысячи квадратных метров

Пожар на рынке в Нальчике удалось локализовать, площадь пожара превысила 3 тысячи квадратных метров.
Возгорание произошло ранним утром в одном из павильонов рынка. Огонь быстро охватил постройку, а спустя полтора часа пламя перекинулось на второй павильон и сейчас угрожает соседним зданиям.
Общая площадь возгорания составляет 3200 квадратных метров. Пожару присвоен третий, повышенный ранг сложности. По информации ТАСС, кондитерский павильон полностью уничтожен огнем, сейчас полыхает мясной. В момент возгорания в зданиях людей не было, пострадавших нет.
У рынка находятся десятки человек. Утром сотрудники торговых точек пришли на работу, но внутрь их не пустили. Сейчас на месте работают 75 спасателей и более десяти единиц техники.
К Центральному рынку Нальчика стягивают дополнительные силы МЧС, к охране порядка у рынка привлечены 27 полицейских.
Общая площадь возгорания составляет 3200 квадратных метров. Пожару присвоен третий, повышенный ранг сложности. По информации ТАСС, кондитерский павильон полностью уничтожен огнем, сейчас полыхает мясной. В момент возгорания в зданиях людей не было, пострадавших нет.
У рынка находятся десятки человек. Утром сотрудники торговых точек пришли на работу, но внутрь их не пустили. Сейчас на месте работают 75 спасателей и более десяти единиц техники.
К Центральному рынку Нальчика стягивают дополнительные силы МЧС, к охране порядка у рынка привлечены 27 полицейских.
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