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    На Центральном рынке Нальчика огнем охвачены 3 тысячи квадратных метров. Кабардино-Балкария, МЧС, Нальчик, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Центральном рынке Нальчика огнем охвачены 3 тысячи квадратных метров

    На Центральном рынке Нальчика огнем охвачены 3 тысячи квадратных метров

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    • Фото: ГУ МЧС России по КБР
    На Центральном рынке Нальчика огнем охвачены 3 тысячи квадратных метров

    На Центральном рынке Нальчика огнем охвачены 3 тысячи квадратных метров

    На Центральном рынке Нальчика огнем охвачены 3 тысячи квадратных метров
    • Фото: ГУ МЧС России по КБР

      • Пожар на рынке в Нальчике удалось локализовать, площадь пожара превысила 3 тысячи квадратных метров.

      Возгорание произошло ранним утром в одном из павильонов рынка. Огонь быстро охватил постройку, а спустя полтора часа пламя перекинулось на второй павильон и сейчас угрожает соседним зданиям.

      Общая площадь возгорания составляет 3200 квадратных метров. Пожару присвоен третий, повышенный ранг сложности. По информации ТАСС, кондитерский павильон полностью уничтожен огнем, сейчас полыхает мясной. В момент возгорания в зданиях людей не было, пострадавших нет.

      смотретьВ центре Нальчика на рынке произошел крупный пожар
      В центре Нальчика на рынке произошел крупный пожар
      У рынка находятся десятки человек. Утром сотрудники торговых точек пришли на работу, но внутрь их не пустили. Сейчас на месте работают 75 спасателей и более десяти единиц техники.

      смотретьБушующее на Центральном рынке Нальчика пламя охватило крышу второго павильона
      Бушующее на Центральном рынке Нальчика пламя охватило крышу второго павильона
      К Центральному рынку Нальчика стягивают дополнительные силы МЧС, к охране порядка у рынка привлечены 27 полицейских.

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