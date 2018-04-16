Бушующее на Центральном рынке Нальчика пламя охватило крышу второго павильона

В столице
Кабардино-Балкарии спасатели пытаются справиться с пожаром, который вспыхнул на Центральном рынке. Пока спасатели вели борьбу с огнем, пламя перекинулось на кровлю второго торгового павильона.
О ситуации на месте ЧП рассказал глава пресс-службы республиканского ГУ МЧС.
Кантемир Беров, руководитель пресс-службы управления МЧС по Кабардино-Балкарии: «Горит один павильон, во втором верховой пожар — огонь перекинулся на кровлю».
По словам Берова, пылает павильон смешанных товаров. Информации о пострадавших нет. Как передает ТАСС, к месту ЧП стягиваются дополнительные силы пожарной охраны, сотрудники МЧС и полиции оттесняют людей от входов в рынок, у которого собрались несколько десятков работников торговых точек. По словам очевидцев, возгорание произошло в павильоне кондитерских изделий, потом огонь перекинулся на мясной павильон
Работник Центрального рынка Нальчика: «Пожар начался с кондитерского павильона, там все сгорело, сгорели и торговые точки, которые по бокам. Потом огонь перешел на куриный павильон и кафе, которые там рядом стояли. Все сгорело».
Ранее сообщалось, что пламенем на Центральном рынке Нальчика охвачена площадь в 2 тысячи квадратных метров, пожару присвоен третий, повышенный ранг сложности. Поступала информация, что тушение ведется по двум участкам. В ликвидации огня участвуют 70 человек и 13 единиц техники.
Кантемир Беров, руководитель пресс-службы управления МЧС по Кабардино-Балкарии: «Горит один павильон, во втором верховой пожар — огонь перекинулся на кровлю».
По словам Берова, пылает павильон смешанных товаров. Информации о пострадавших нет. Как передает ТАСС, к месту ЧП стягиваются дополнительные силы пожарной охраны, сотрудники МЧС и полиции оттесняют людей от входов в рынок, у которого собрались несколько десятков работников торговых точек. По словам очевидцев, возгорание произошло в павильоне кондитерских изделий, потом огонь перекинулся на мясной павильон
Работник Центрального рынка Нальчика: «Пожар начался с кондитерского павильона, там все сгорело, сгорели и торговые точки, которые по бокам. Потом огонь перешел на куриный павильон и кафе, которые там рядом стояли. Все сгорело».
Ранее сообщалось, что пламенем на Центральном рынке Нальчика охвачена площадь в 2 тысячи квадратных метров, пожару присвоен третий, повышенный ранг сложности. Поступала информация, что тушение ведется по двум участкам. В ликвидации огня участвуют 70 человек и 13 единиц техники.
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