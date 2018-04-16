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    Бушующее на Центральном рынке Нальчика пламя охватило крышу второго павильона. Кабардино-Балкария, МЧС, Нальчик, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБушующее на Центральном рынке Нальчика пламя охватило крышу второго павильона

    Бушующее на Центральном рынке Нальчика пламя охватило крышу второго павильона

    1 комментарий
    • Фото: ГУ МЧС России по КБР
    Бушующее на Центральном рынке Нальчика пламя охватило крышу второго павильона

    Бушующее на Центральном рынке Нальчика пламя охватило крышу второго павильона

    Бушующее на Центральном рынке Нальчика пламя охватило крышу второго павильона
    • Фото: ГУ МЧС России по КБР

      • В столице Кабардино-Балкарии спасатели пытаются справиться с пожаром, который вспыхнул на Центральном рынке. Пока спасатели вели борьбу с огнем, пламя перекинулось на кровлю второго торгового павильона.

      О ситуации на месте ЧП рассказал глава пресс-службы республиканского ГУ МЧС.

      Кантемир Беров, руководитель пресс-службы управления МЧС по Кабардино-Балкарии: «Горит один павильон, во втором верховой пожар — огонь перекинулся на кровлю».

      По словам Берова, пылает павильон смешанных товаров. Информации о пострадавших нет. Как передает ТАСС, к месту ЧП стягиваются дополнительные силы пожарной охраны, сотрудники МЧС и полиции оттесняют людей от входов в рынок, у которого собрались несколько десятков работников торговых точек. По словам очевидцев, возгорание произошло в павильоне кондитерских изделий, потом огонь перекинулся на мясной павильон

      Работник Центрального рынка Нальчика: «Пожар начался с кондитерского павильона, там все сгорело, сгорели и торговые точки, которые по бокам. Потом огонь перешел на куриный павильон и кафе, которые там рядом стояли. Все сгорело».

      смотретьВ центре Нальчика на рынке произошел крупный пожар
      В центре Нальчика на рынке произошел крупный пожар
      Ранее сообщалось, что пламенем на Центральном рынке Нальчика охвачена площадь в 2 тысячи квадратных метров, пожару присвоен третий, повышенный ранг сложности. Поступала информация, что тушение ведется по двум участкам. В ликвидации огня участвуют 70 человек и 13 единиц техники.

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