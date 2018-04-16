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    В подмосковной Электростали на территории бывшего завода бушует пожар. Московская область, заводы и фабрики, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ подмосковной Электростали на территории бывшего завода бушует пожар

    В подмосковной Электростали на территории бывшего завода бушует пожар

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    • Фото: Подслушано в Электростали / vk.com
    В подмосковной Электростали на территории бывшего завода бушует пожар

    В подмосковной Электростали на территории бывшего завода бушует пожар

    В подмосковной Электростали на территории бывшего завода бушует пожар
    • Фото: Подслушано в Электростали / vk.com

      • Пожарные борются с огнем, который вспыхнул на складах бывшего опытного завода в подмосковной Электростали.

      Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, пламенем охвачена площадь в 480 квадратных метров. Горят складские помещения, где хранились емкости с обувным клеем.

      Склад расположен в доме №10 по Строительному переулку, на территории бывшего опытного завода. Локализовать возгорание удалось в 5:10. К ликвидации последствий ЧП привлечены 50 человек и 14 единиц техники.

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