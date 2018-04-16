В подмосковной Электростали на территории бывшего завода бушует пожар

Пожарные борются с огнем, который вспыхнул на складах бывшего опытного завода в подмосковной Электростали.
Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, пламенем охвачена площадь в 480 квадратных метров. Горят складские помещения, где хранились емкости с обувным клеем.
Склад расположен в доме №10 по Строительному переулку, на территории бывшего опытного завода. Локализовать возгорание удалось в 5:10. К ликвидации последствий ЧП привлечены 50 человек и 14 единиц техники.
Склад расположен в доме №10 по Строительному переулку, на территории бывшего опытного завода. Локализовать возгорание удалось в 5:10. К ликвидации последствий ЧП привлечены 50 человек и 14 единиц техники.
Комментарии