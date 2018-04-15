Депутат из Ярославля растоптал свой iPad в ответ на санкции США: видео

Депутат муниципалитета Ярославля решил ответить на новые санкции США, уничтожив свой iPad.
Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский разбил свой iPad в знак протеста против новых антироссийских санкций США. Видео, на котором он топчет планшет, а затем показывает трещины на экране, Петровский опубликовал на своей странице в Facebook. Журналистам местного издания «Вид сбоку» депутат подтвердил, что планшет уничтожен.
По словам Петровского, он решил разбить планшет после призыва премьер-министра Дмитрия Медведева отказаться от американских товаров. Депутат добавил, что сам Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин должны поступить так же.
Напомним, на этой неделе в Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах РФ на санкции США против российских бизнесменов. Обсуждение законопроекта запланировано на завтра. Среди возможных мер — ограничения на работу американских специалистов и запрет на поставку некоторых товаров из США.
По словам Петровского, он решил разбить планшет после призыва премьер-министра Дмитрия Медведева отказаться от американских товаров. Депутат добавил, что сам Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин должны поступить так же.
Напомним, на этой неделе в Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах РФ на санкции США против российских бизнесменов. Обсуждение законопроекта запланировано на завтра. Среди возможных мер — ограничения на работу американских специалистов и запрет на поставку некоторых товаров из США.
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