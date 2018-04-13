Братаны <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Братаны 16+
    •  

    В Госдуму внесли законопроект об ответных мерах на санкции США

    комментировать

    В Госдуму внесли законопроект об ответных мерах на санкции США

    В Госдуму внесли законопроект об ответных мерах на санкции США

    Руководители фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект, предусматривающий ответные действия РФ в отношении антироссийской политики США.

    Вячеслав Володин: «Законопроект разработан как ответная мера на вызовы США, их должностных лиц, выраженных в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как Российской Федерации в целом, так ее граждан и юридических лиц».

    Проект закона, который предоставляет правительству РФ полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера, планируется обсудить 16 апреля на внеочередном заседании с участием представителей всех фракций, сообщает ТАСС.

    Вячеслав Володин: «В ходе неоднократных обсуждений недружественных действий по отношению к нашей стране мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создание препятствий для работы российского бизнеса».

    смотретьМедведев поручил проработать эффективный ответ на санкции США
    Медведев поручил проработать эффективный ответ на санкции США
    Напомним, в начале месяца власти США объявили о расширении антироссийских санкций. В новый черный список попали 24 россиянина, в том числе глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов и другие предприниматели.

    смотретьСША ввели санкции против крупнейших российских бизнесменов
    США ввели санкции против крупнейших российских бизнесменов
    Также санкции ввели против нескольких российских компаний. Под санкции попали сразу 8 компаний Олега Дерипаски во главе с «Русалом». После этого курсы евро и доллара к рублю обновили годовые максимумы.

    Новости по теме

    Санкции против РФ и ответные меры

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru