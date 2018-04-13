В Госдуму внесли законопроект об ответных мерах на санкции США

Руководители фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект, предусматривающий ответные действия РФ в отношении антироссийской политики США.
Вячеслав Володин: «Законопроект разработан как ответная мера на вызовы США, их должностных лиц, выраженных в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как Российской Федерации в целом, так ее граждан и юридических лиц».
Проект закона, который предоставляет правительству РФ полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера, планируется обсудить 16 апреля на внеочередном заседании с участием представителей всех фракций, сообщает ТАСС.
Вячеслав Володин: «В ходе неоднократных обсуждений недружественных действий по отношению к нашей стране мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создание препятствий для работы российского бизнеса».
Напомним, в начале месяца власти США объявили о расширении антироссийских санкций. В новый черный список попали 24 россиянина, в том числе глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов и другие предприниматели.
Также санкции ввели против нескольких российских компаний. Под санкции попали сразу 8 компаний Олега Дерипаски во главе с «Русалом». После этого курсы евро и доллара к рублю обновили годовые максимумы.
Проект закона, который предоставляет правительству РФ полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера, планируется обсудить 16 апреля на внеочередном заседании с участием представителей всех фракций, сообщает ТАСС.
Вячеслав Володин: «В ходе неоднократных обсуждений недружественных действий по отношению к нашей стране мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создание препятствий для работы российского бизнеса».
Напомним, в начале месяца власти США объявили о расширении антироссийских санкций. В новый черный список попали 24 россиянина, в том числе глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов и другие предприниматели.
Также санкции ввели против нескольких российских компаний. Под санкции попали сразу 8 компаний Олега Дерипаски во главе с «Русалом». После этого курсы евро и доллара к рублю обновили годовые максимумы.
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