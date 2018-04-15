Звезды сошлись <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Звезды сошлись 16+
    •  

    Столетний дом в центре Москвы будет снесен из-за обрушения

    комментировать
    • Фото: Александр Тумблер / vk.com
    Столетний дом в центре Москвы будет снесен <nobr>из-за</nobr> обрушения

    Столетний дом в центре Москвы будет снесен из-за обрушения

    Столетний дом в центре Москвы будет снесен <nobr>из-за</nobr> обрушения
  • Фото: Александр Тумблер / vk.com

    • Аварийное здание в центре Москвы, из-за частичного обрушения которого сегодня эвакуировали жителей соседних домов, будет снесено.

    Аварийное здание в Пушкарёвом переулке в Москве, в котором сегодня произошло обрушение, будет снесено. Об этом в воскресенье сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, передает «Интерфакс». До сих пор здание было на реконструкции.

    Пётр Бирюков, заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства: «Привлекаем специально большие гидравлические ножницы, которые будут разрезать стены здания с тем, чтобы его искусственно потом демонтировать, обрушить».

    Ранее сегодня сообщалось о частичном обрушении дома 1916 года постройки. Источник в экстренных службах сообщал журналистам, что были эвакуированы жильцы домов в Пушкарёвом переулке, а также жильцы домов 9 и 11 в Большом Сергиевском переулке. Всего из зданий вывели более 60 человек, в том числе детей. Они временно размещены в филиале театра имени Маяковского.

    Пётр Бирюков: «Две полосы вертикально с шестого этажа до самого низа обрушились. Ширина этих полос приблизительно по 1,5 метра. Слава Богу, никто не пострадал. Здания и сооружения, находящиеся рядом, не пострадали».

    Сейчас обрушение кирпичной кладки остановилось. На месте происшествия идет разбор лесов вокруг здания, добавил Бирюков.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru