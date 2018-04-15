Столетний дом в центре Москвы будет снесен из-за обрушения

Аварийное здание в центре Москвы,
из-за частичного обрушения которого сегодня эвакуировали жителей соседних домов, будет снесено.
Аварийное здание в Пушкарёвом переулке в Москве, в котором сегодня произошло обрушение, будет снесено. Об этом в воскресенье сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, передает «Интерфакс». До сих пор здание было на реконструкции.
Пётр Бирюков, заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства: «Привлекаем специально большие гидравлические ножницы, которые будут разрезать стены здания с тем, чтобы его искусственно потом демонтировать, обрушить».
Ранее сегодня сообщалось о частичном обрушении дома 1916 года постройки. Источник в экстренных службах сообщал журналистам, что были эвакуированы жильцы домов в Пушкарёвом переулке, а также жильцы домов 9 и 11 в Большом Сергиевском переулке. Всего из зданий вывели более 60 человек, в том числе детей. Они временно размещены в филиале театра имени Маяковского.
Пётр Бирюков: «Две полосы вертикально с шестого этажа до самого низа обрушились. Ширина этих полос приблизительно по 1,5 метра. Слава Богу, никто не пострадал. Здания и сооружения, находящиеся рядом, не пострадали».
Сейчас обрушение кирпичной кладки остановилось. На месте происшествия идет разбор лесов вокруг здания, добавил Бирюков.
Пётр Бирюков, заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства: «Привлекаем специально большие гидравлические ножницы, которые будут разрезать стены здания с тем, чтобы его искусственно потом демонтировать, обрушить».
Ранее сегодня сообщалось о частичном обрушении дома 1916 года постройки. Источник в экстренных службах сообщал журналистам, что были эвакуированы жильцы домов в Пушкарёвом переулке, а также жильцы домов 9 и 11 в Большом Сергиевском переулке. Всего из зданий вывели более 60 человек, в том числе детей. Они временно размещены в филиале театра имени Маяковского.
Пётр Бирюков: «Две полосы вертикально с шестого этажа до самого низа обрушились. Ширина этих полос приблизительно по 1,5 метра. Слава Богу, никто не пострадал. Здания и сооружения, находящиеся рядом, не пострадали».
Сейчас обрушение кирпичной кладки остановилось. На месте происшествия идет разбор лесов вокруг здания, добавил Бирюков.
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