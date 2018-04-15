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    Власти подтвердили частичное обрушение 100-летнего дома в центре Москвы

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    • Фото: google.ru
    Власти подтвердили частичное обрушение <nobr>100-летнего</nobr> дома в центре Москвы

    Власти подтвердили частичное обрушение 100-летнего дома в центре Москвы

    Власти подтвердили частичное обрушение <nobr>100-летнего</nobr> дома в центре Москвы
  • Фото: google.ru

    • Частичное обрушение здания произошло в центре Москвы по адресу Пушкарёв переулок, дом 12. Дом находился на реконструкции, никто не пострадал.

    Частично обрушился дом 1916 года постройки, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

    Источник в экстренных службах сообщал журналистам, что были эвакуированы жильцы домов в Пушкарёвом переулке, а также из домов 9 и 11 в Большом Сергиевском переулке. Всего из зданий вывели более 60 человек, в том числе детей. Они временно размещены в филиале театра имени Маяковского.

    Ранее сообщалось, что по реконструируемому зданию пошла трещина.


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