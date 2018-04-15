«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
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«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
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    Асад попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»

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    Асад попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»

    Асад попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»

    Президент Сирии Башар Асад оказался в базе скандального украинского сайта «Миротворец» из-за отдыха его детей в Крыму.

    Информация об этом появилась на официальной странице сайта в Facebook. Там указывается, что основаниями для занесения Асада в черный список «Миротворца» стали «сознательная организация нарушения государственной границы Украины несовершеннолетними детьми», «участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях», а также попытки легализации «аннексии АР Крым».

    Ранее сегодня стало известно, что дети Асада недавно побывали в Крыму. Об этом президент Сирии рассказал на встрече с делегацией российских депутатов. Депутат Дмитрий Саблин рассказал со слов Асада, что дети сирийского лидера в прошлом году отдыхали в детском лагере «Артек».

    Авторы сайта «Миротворец» напоминают, что теперь главе Сирии грозит на Украине от трех до пяти лет лишения свободы.

    Крым воссоединился с Россией в результате референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за это решение. Тем не менее украинские власти по-прежнему считают его своей, но временно оккупированной территорией.

    На украинском «Миротворце» публикуют личные данные журналистов, общественных деятелей, а также ополченцев ДНР и ЛНР. Притом эта информация зачастую бывает получена незаконным путем.

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