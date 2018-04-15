Асад поддержал сотрудничество между Тартусом и Севастополем

Президент Сирии Башар Асад поддержал заключение договоров о сотрудничестве между сирийским Тартусом и Севастополем, а также между Московской областью и провинцией Дамаск.

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Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Саблин по итогам встречи российской делегации с президентом Сирии.



Дмитрий Саблин: «Мы говорили о возможности наладить взаимодействие между разными регионами России, в частности между Московской областью и провинцией Дамаск, Тартусом и Севастополем. Асад говорил, что важно учитывать особенности регионов, и поддержал такой формат сотрудничества».



Саблин также рассказал, что в прошлом году дети сирийского лидера посетили российский лагерь «Артек». По словам Саблина, Асад высоко оценил организацию детского отдыха в России.



Башар Асад: «Мы хотели бы в первую очередь сосредоточиться на партийной работе с молодежью, организовать лагеря на несколько недель. Мои дети в прошлом году были в „Артеке“. Они после этой поездки лучше стали понимать Россию. На днях рассказали мне, что скоро будет закончено строительство крымского моста».



Делегация российских депутатов во главе с координатором группы по связям с парламентом Сирии Дмитрием Саблиным прибыла в Дамаск в пятницу. До этого парламентарии посетили Хомс и Пальмиру.