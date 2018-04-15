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    Киркоров не смог приехать на похороны прославившего его композитора. Болгария, Киркоров, музыка и музыканты, похороны, смерть, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКиркоров не смог приехать на похороны прославившего его композитора

    Киркоров не смог приехать на похороны прославившего его композитора

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    Киркоров не смог приехать на похороны прославившего его композитора

    Киркоров не смог приехать на похороны прославившего его композитора

    Киркоров не смог приехать на похороны прославившего его композитора

      Филипп Киркоров потерял близкого человека, который сделал ему имя. Однако Король эстрады не смог приехать на похороны музыканта.

      В Болгарии прощаются с композитором Тончо Русевым. Соболезнования принимают дочь и внучка маэстро. Он написал более тысячи песен, в том числе для Филиппа Киркорова. Из уст Короля эстрады звучали его «Синдбад-мореход», «Днем и ночью» и «Ты, ты, ты!»

      Сам Киркоров проститься с человеком, который дал ему путевку в жизнь, не смог. Бедрос Киркоров объясняет: знаменитый сын хотел лететь в Болгарию — не позволил рабочий график. Но их семья преклоняется перед Тончо Русевым.

      Бедрос Киркоров вспоминает: прошлой осенью они с Филиппом навестили в Софии тяжело больного композитора. Тончо Русев практически не вставал, у него были проблемы с сердцем, но семью Киркоровых маэстро встретил как родных. Встречу двух королей — российской и болгарской эстрады — сняли на видео. У ворот дома маэстро Киркоров волновался, как мальчишка. Композитор Киркорова тоже не сдерживал эмоций: будущего Короля эстрады он знал чуть ли не с пеленок.

      Бедрос Киркоров не скрывает: при каждой встрече его сын всегда помогал своему композитору деньгами. Тончо Русев был очень бескорыстным человеком, свою музыку он дарил и не требовал гонораров. Киркоров-старший уверен: поможет его сын и семье композитора, а как только найдет время, то обязательно полетит в Софию, чтобы поклониться могиле.

      Тончо Русева похоронили на Центральном софийском кладбище. Ему было 85 лет.

      Подробности — в программе «Ты не поверишь!».

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