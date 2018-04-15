Киркоров не смог приехать на похороны прославившего его композитора

Филипп Киркоров потерял близкого человека, который сделал ему имя. Однако Король эстрады не смог приехать на похороны музыканта.
В Болгарии прощаются с композитором Тончо Русевым. Соболезнования принимают дочь и внучка маэстро. Он написал более тысячи песен, в том числе для Филиппа Киркорова. Из уст Короля эстрады звучали его «Синдбад-мореход», «Днем и ночью» и «Ты, ты, ты!»
Сам Киркоров проститься с человеком, который дал ему путевку в жизнь, не смог. Бедрос Киркоров объясняет: знаменитый сын хотел лететь в Болгарию — не позволил рабочий график. Но их семья преклоняется перед Тончо Русевым.
Бедрос Киркоров вспоминает: прошлой осенью они с Филиппом навестили в Софии тяжело больного композитора. Тончо Русев практически не вставал, у него были проблемы с сердцем, но семью Киркоровых маэстро встретил как родных. Встречу двух королей — российской и болгарской эстрады — сняли на видео. У ворот дома маэстро Киркоров волновался, как мальчишка. Композитор Киркорова тоже не сдерживал эмоций: будущего Короля эстрады он знал чуть ли не с пеленок.
Бедрос Киркоров не скрывает: при каждой встрече его сын всегда помогал своему композитору деньгами. Тончо Русев был очень бескорыстным человеком, свою музыку он дарил и не требовал гонораров. Киркоров-старший уверен: поможет его сын и семье композитора, а как только найдет время, то обязательно полетит в Софию, чтобы поклониться могиле.
Тончо Русева похоронили на Центральном софийском кладбище. Ему было 85 лет.
Подробности — в программе «Ты не поверишь!».
Сам Киркоров проститься с человеком, который дал ему путевку в жизнь, не смог. Бедрос Киркоров объясняет: знаменитый сын хотел лететь в Болгарию — не позволил рабочий график. Но их семья преклоняется перед Тончо Русевым.
Бедрос Киркоров вспоминает: прошлой осенью они с Филиппом навестили в Софии тяжело больного композитора. Тончо Русев практически не вставал, у него были проблемы с сердцем, но семью Киркоровых маэстро встретил как родных. Встречу двух королей — российской и болгарской эстрады — сняли на видео. У ворот дома маэстро Киркоров волновался, как мальчишка. Композитор Киркорова тоже не сдерживал эмоций: будущего Короля эстрады он знал чуть ли не с пеленок.
Бедрос Киркоров не скрывает: при каждой встрече его сын всегда помогал своему композитору деньгами. Тончо Русев был очень бескорыстным человеком, свою музыку он дарил и не требовал гонораров. Киркоров-старший уверен: поможет его сын и семье композитора, а как только найдет время, то обязательно полетит в Софию, чтобы поклониться могиле.
Тончо Русева похоронили на Центральном софийском кладбище. Ему было 85 лет.
Подробности — в программе «Ты не поверишь!».
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