Умер автор первых хитов Киркорова болгарский композитор Тончо Русев

Знаменитый болгарский композитор Тончо Русев умер в возрасте 85 лет.
О смерти композитора Филипп Киркоров сообщил на одной из своих страниц в соцсетях.
Филипп Киркоров, певец, продюсер: «Печальная весть только что ко мне прилетела-пришла из Болгарии: не стало великого болгарского композитора Тончо Русева, он скончался сегодня на 86 году жизни… Именно он был автором моих первых песен. Примите искренние соболезнования, все члены его семьи и весь болгарский народ, которому дороги его песни, которые украшали болгарскую эстраду столько лет».
Артист также опубликовал фотографию, на которой он запечатлен вместе с Тончо Русевым.
Филипп Киркоров, певец, продюсер: «Печальная весть только что ко мне прилетела-пришла из Болгарии: не стало великого болгарского композитора Тончо Русева, он скончался сегодня на 86 году жизни… Именно он был автором моих первых песен. Примите искренние соболезнования, все члены его семьи и весь болгарский народ, которому дороги его песни, которые украшали болгарскую эстраду столько лет».
Артист также опубликовал фотографию, на которой он запечатлен вместе с Тончо Русевым.
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