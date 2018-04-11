Деловое утро НТВ <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ 12+
    •  

    Умер автор первых хитов Киркорова болгарский композитор Тончо Русев

    комментировать
    • Фото: Тончо Русев / facebook.com
    Умер автор первых хитов Киркорова болгарский композитор Тончо Русев

    Умер автор первых хитов Киркорова болгарский композитор Тончо Русев

    Умер автор первых хитов Киркорова болгарский композитор Тончо Русев
  • Фото: Тончо Русев / facebook.com

    • Знаменитый болгарский композитор Тончо Русев умер в возрасте 85 лет.

    О смерти композитора Филипп Киркоров сообщил на одной из своих страниц в соцсетях.

    Филипп Киркоров, певец, продюсер: «Печальная весть только что ко мне прилетела-пришла из Болгарии: не стало великого болгарского композитора Тончо Русева, он скончался сегодня на 86 году жизни… Именно он был автором моих первых песен. Примите искренние соболезнования, все члены его семьи и весь болгарский народ, которому дороги его песни, которые украшали болгарскую эстраду столько лет».

    Артист также опубликовал фотографию, на которой он запечатлен вместе с Тончо Русевым.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru