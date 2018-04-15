Алла Пугачёва меняет деревню Грязь на остров в Средиземном море

Почему Примадонну и Максима Галкина не устраивает жизнь в подмосковной деревне и неужели замок юмориста, в который он вложил, как пишут газеты, 40 миллионов евро, пойдет с молотка?
О том, что Алла Пугачёва заинтересовалась недвижимостью на Кипре, программа «Ты не поверишь!» рассказывала еще год назад. Тогда Примадонну и Галкина заметили в столице кипрского государства Никосии, они побывали в агентстве недвижимости, а в ближайшей таверне обмывали удачную сделку — покупку элитного жилья.
Месяц назад знаменитая пара побывала на Кипре уже вместе с детьми. Сотрудники агентства недвижимости подтверждают: Примадонна проинспектировала, как идет строительство ее шикарных апартаментов в городе Лимасол, а заодно получила кипрские паспорта на всю семью.
Жилой комплекс, в котором будет жить Пугачёва, достроят только в следующем году. В 37-этажном доме есть и роскошный трехэтажный пентхаус (его купил миллиардер из Китая), и несколько двухэтажных стоимостью 7–8 миллионов евро. Примадонна и Максим Галкин выбрали скромные апартаменты площадью 160 квадратных метров за 152 миллиона рублей.
На первых этажах жилого комплекса будут располагаться дорогие рестораны, спа-салоны, огромный бассейн. И ни один папарацци не проберется через охрану. Плюс Примадонна и вся ее семья уже получили кипрское гражданство. Зато коммунальные платежи на Кипре «съедят» из семейного бюджета Пугачёвой и Галкина более 7 миллионов рублей в год.
А ведь и содержание замка в деревне Грязь Максиму Галкину обходится, как пишут газеты, в полмиллиона рублей ежемесячно! И сумма эта увеличится, прогнозируют эксперты. Сейчас домовладение юмориста располагается в Московской области, а в следующем году это будет Москва, а в столице и тарифы ЖКХ другие. Соседи Галкина по Грязи и близлежащим поселкам рассказывают, что беспокоит юмориста и война с застройщиками, которые собираются возводить высотки вокруг его родной деревни.
Еще два года назад Галкин лично ходил на митинги и призывал московских чиновников одуматься: негоже портить леса, луга, поля и прекрасный вид из его средневекового замка. Юморист настаивал: нужно создать вокруг деревни Грязь и соседних поселков природоохранную зону, чтобы ни одна городская мышь не проскочила. Видимо, Максима Галкина не услышали. Старожил Рублёвки — светская львица Алена Кравец — подозревает: Примадонна и ее семья поэтому и рванули на Кипр, что не справились с застройщиками. Подробности — в сюжете программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
Месяц назад знаменитая пара побывала на Кипре уже вместе с детьми. Сотрудники агентства недвижимости подтверждают: Примадонна проинспектировала, как идет строительство ее шикарных апартаментов в городе Лимасол, а заодно получила кипрские паспорта на всю семью.
Жилой комплекс, в котором будет жить Пугачёва, достроят только в следующем году. В 37-этажном доме есть и роскошный трехэтажный пентхаус (его купил миллиардер из Китая), и несколько двухэтажных стоимостью 7–8 миллионов евро. Примадонна и Максим Галкин выбрали скромные апартаменты площадью 160 квадратных метров за 152 миллиона рублей.
На первых этажах жилого комплекса будут располагаться дорогие рестораны, спа-салоны, огромный бассейн. И ни один папарацци не проберется через охрану. Плюс Примадонна и вся ее семья уже получили кипрское гражданство. Зато коммунальные платежи на Кипре «съедят» из семейного бюджета Пугачёвой и Галкина более 7 миллионов рублей в год.
А ведь и содержание замка в деревне Грязь Максиму Галкину обходится, как пишут газеты, в полмиллиона рублей ежемесячно! И сумма эта увеличится, прогнозируют эксперты. Сейчас домовладение юмориста располагается в Московской области, а в следующем году это будет Москва, а в столице и тарифы ЖКХ другие. Соседи Галкина по Грязи и близлежащим поселкам рассказывают, что беспокоит юмориста и война с застройщиками, которые собираются возводить высотки вокруг его родной деревни.
Еще два года назад Галкин лично ходил на митинги и призывал московских чиновников одуматься: негоже портить леса, луга, поля и прекрасный вид из его средневекового замка. Юморист настаивал: нужно создать вокруг деревни Грязь и соседних поселков природоохранную зону, чтобы ни одна городская мышь не проскочила. Видимо, Максима Галкина не услышали. Старожил Рублёвки — светская львица Алена Кравец — подозревает: Примадонна и ее семья поэтому и рванули на Кипр, что не справились с застройщиками. Подробности — в сюжете программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
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