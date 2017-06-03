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  • 04.06, 05:29
    Дом с колоннами или шале в лесу: Пугачёва решила купить особняк на Кипре. Галкин Максим, знаменитости, Кипр, музыка и музыканты, Пугачёва, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Дом с колоннами или шале в лесу: Пугачёва решила купить особняк на Кипре

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    Дом с колоннами или шале в лесу: Пугачёва решила купить особняк на Кипре

    Дом с колоннами или шале в лесу: Пугачёва решила купить особняк на Кипре

    Дом с колоннами или шале в лесу: Пугачёва решила купить особняк на Кипре

      Поклонники Примадонны обсуждают кипрский особняк за два миллиона евро, который выбрала Алла Пугачёва. Возникает вопрос: зачем певице гражданство этого островного государства?

      В Никосии видели Аллу Пугачёву всего пару дней назад. В местную таверну звезда с супругом заглянули на ужин. Официантка своим глазам не поверила, когда поняла, кому подает меню. Пара заказала морепродукты и местное вино, даже не глядя на ценники.

      Киприоты удивлены: что делали супруги в Никосии? Исполнители такого уровня, приезжая на остров, предпочитают останавливаться на виллах на берегу. В агентстве недвижимости рассказали, что Примадонна с мужем подписывали договор на покупку дома за два миллиона евро, а это почти 127 миллионов рублей, а в таверне обмывали удачную сделку.

      Многие знаменитости купили жилье на Кипре. Пугачёва не стала исключением. Местные риелторы показывали певице лучшие особняки. За два миллиона евро Галкин с женой могут себе позволить дом с четырьмя спальнями, террасой, бассейном, дорогой кожаной мебелью и библиотекой. Или вот эти апартаменты с окнами в пол, пятью спальнями, пятью ванными комнатами, системой «умный дом» и террасой на крыше.

      За 2 миллиона евро Примадонна может выбрать особняк в традиционном греческом стиле с колоннами и собственным садом или шале в сосновом лесу. На вопрос, какая вилла приглянулась звездной чете, отвечать в агентстве недвижимости отказались. Это коммерческая тайна!

      План по освоению Кипра Примадонна давно задумала. Не зря же она в этом году весну встречала по-гречески, ела оливки, била тарелки и танцевала сиртаки так, что ресторан ходил ходуном. Но почему именно Кипр, а не Израиль, где Пугачёва так любит проводить летний отпуск? Почему не Юрмала, где ей все знакомо еще с советских времен? Ответ на этот вопрос узнали авторы программы «Ты не поверишь!»

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