Источник: переговоры по проекту резолюции СБ ООН по Сирии назначены на 16 апреля

Переговоры по проекту резолюции СБ ООН по Сирии, внесенному США, Францией и Великобританией, планируется начать 16 апреля. Об этом сообщил дипломат одной из западных стран.
По словам дипломата, переговоры начнутся в понедельник. Когда именно соавторы проекта резолюции вынесут его на голосование пока неизвестно, сообщает ТАСС.
США, Великобритания и Франция передали странам — членам Совбеза ООН проект резолюции по Сирии. В документе осуждается применение химического оружия, в том числе еще неподтвержденный случай в Думе 7 апреля. Авторы документа предлагают создать «независимый механизм для расследования» таких инцидентов, «основанный на принципах объективности и профессионализма». Проект, подготовкой которого занималась Франция, призывает власти Сирии к сотрудничеству с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Проект также касается гуманитарной ситуации в Сирии. В частности, в проекте подчеркивается необходимость установления перемирия и предоставления международным организациям доступа к населению для оказания помощи, а также политического урегулирования.
Ранее в связи с событиями в Сирии было созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Россия внесла на рассмотрение свой проект резолюции, осуждающей удар США и союзников по САР и требующей от них немедленно прекратить агрессию в отношении этой страны. Документ был отклонен.
США, Великобритания и Франция передали странам — членам Совбеза ООН проект резолюции по Сирии. В документе осуждается применение химического оружия, в том числе еще неподтвержденный случай в Думе 7 апреля. Авторы документа предлагают создать «независимый механизм для расследования» таких инцидентов, «основанный на принципах объективности и профессионализма». Проект, подготовкой которого занималась Франция, призывает власти Сирии к сотрудничеству с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Проект также касается гуманитарной ситуации в Сирии. В частности, в проекте подчеркивается необходимость установления перемирия и предоставления международным организациям доступа к населению для оказания помощи, а также политического урегулирования.
Ранее в связи с событиями в Сирии было созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Россия внесла на рассмотрение свой проект резолюции, осуждающей удар США и союзников по САР и требующей от них немедленно прекратить агрессию в отношении этой страны. Документ был отклонен.
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