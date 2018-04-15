В Польше общественники отреставрировали памятники на кладбище советских солдат

Кладбище, где захоронен 641 советский солдат, открыли после реставрации в Польше. В 1944 году в местечке Прошовице шли ожесточенные бои. По приказу командования войска
1-го Украинского фронта в основном использовали только стрелковое оружие. Сражение велось за каждый метр. Мемориальное кладбище восстановили польские общественники, которые выступают против сноса советских монументов, и добровольцы из Калининграда.
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Цветы, венки, лампадки и ветераны польские и российские. Торжественная церемония открытия воинского кладбище после ремонта, которого здесь не было 70 лет. Воинское захоронение занимает совсем немного места и на без того небольшом городском кладбище.
Речь идет о 10 братских могилах, в которых находятся останки 641 советских солдата, до недавнего времени безымянных. Но пока польские общественники ремонтировали кладбище, калининградские поисковики сумели установить имена и фамилии почти 500 бойцов, которые лежат в этой земле. Энтузиасты обещают, что обязательно найдут всех и сообщат родственникам.
Местечко Прошовице советские войска освободили 17 января 45-го. Минометчик Пирожков воевал в этих местах. Ветеран вспоминает, как было трудно, много потерь. Силезию Сталин называл золотом, поэтому отдал приказ отбивать все города максимально целыми, без разрушений.
Владимир Пирожков, ветеран Великой Отечественной войны: «Силезия — капитальный промышленный район. Везде капительные население пункты. Приходилось брать только стрелковым орудием. Артиллерию применяли только за городом».
Реставрировали захоронение активисты содружества «Курск». Деньги собирали всем миром.
Андрей Кононов, международный благотворительный фонд «Кронштадтский морской собор»: «И здесь польский бюджет внес деньги, мы в России собрали сумму, конечно, большую, но нам дорого то, что находится здесь, поэтому мы это делаем. И этот проект совершился, мы рады этому».
Пусть участие местных властей в реставрации — случай пока исключительный (в Польше пока все больше сносят), но прецедент есть. Хотя бургомистр признается, на его территории нет объектов, подпадающих под закон о декоммунизации.
Между тем кампания по сносу советских памятников и монументов в Польше продолжается, причем в полусекретном режиме. Никакой официальной информации на эту тему нет. Параллельно идет переписывание истории Второй мировой, вопреки фактам и логике, в угоду политической конъюнктуре. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Савина.
Речь идет о 10 братских могилах, в которых находятся останки 641 советских солдата, до недавнего времени безымянных. Но пока польские общественники ремонтировали кладбище, калининградские поисковики сумели установить имена и фамилии почти 500 бойцов, которые лежат в этой земле. Энтузиасты обещают, что обязательно найдут всех и сообщат родственникам.
Местечко Прошовице советские войска освободили 17 января 45-го. Минометчик Пирожков воевал в этих местах. Ветеран вспоминает, как было трудно, много потерь. Силезию Сталин называл золотом, поэтому отдал приказ отбивать все города максимально целыми, без разрушений.
Владимир Пирожков, ветеран Великой Отечественной войны: «Силезия — капитальный промышленный район. Везде капительные население пункты. Приходилось брать только стрелковым орудием. Артиллерию применяли только за городом».
Реставрировали захоронение активисты содружества «Курск». Деньги собирали всем миром.
Андрей Кононов, международный благотворительный фонд «Кронштадтский морской собор»: «И здесь польский бюджет внес деньги, мы в России собрали сумму, конечно, большую, но нам дорого то, что находится здесь, поэтому мы это делаем. И этот проект совершился, мы рады этому».
Пусть участие местных властей в реставрации — случай пока исключительный (в Польше пока все больше сносят), но прецедент есть. Хотя бургомистр признается, на его территории нет объектов, подпадающих под закон о декоммунизации.
Между тем кампания по сносу советских памятников и монументов в Польше продолжается, причем в полусекретном режиме. Никакой официальной информации на эту тему нет. Параллельно идет переписывание истории Второй мировой, вопреки фактам и логике, в угоду политической конъюнктуре. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Савина.
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