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    Маятник войны: акции оборонных компаний растут на непредсказуемости Трампа. войны и вооруженные конфликты, Сирия, США, Трамп Дональд, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМаятник войны: акции оборонных компаний растут на непредсказуемости Трампа

    Маятник войны: акции оборонных компаний растут на непредсказуемости Трампа

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    Маятник войны: акции оборонных компаний растут на непредсказуемости Трампа

    Маятник войны: акции оборонных компаний растут на непредсказуемости Трампа

    Маятник войны: акции оборонных компаний растут на непредсказуемости Трампа

      Мир знал с десяток внешнеполитических доктрин США — «сдерживания», «реальной политики», «нового мировой порядка». Для Дональда Трампа и его международных дел название доктрины тоже уже подобрали — агрессивное «томагавканье».

      Утром 11 апреля Трамп в своем Twitter рекомендует готовиться к войне. Через час он же призывает разоружаться и жить дружно. Сутки спустя Трамп снова удивляет мир, заявив, что никогда не собирался ни на кого нападать. Но уже в пятницу, 13-го, маятник возможной войны опять заносит.

      Можно сколько угодно нахваливать технику на учениях, но лучше всего любое оружие продает война. Наглядное доказательство того, кто на ней сегодня больше всего выигрывает: совокупный индекс американских военных компаний за все непредсказуемое президенство Трампа вырос более чем в 1,5 раза.

      Максим Ковязин, старший инвестиционный консультант «БКС Брокер»: «Ежегодно они нанимают на работу 700–800 лоббистов, которые лоббируют их интересы в министерстве обороны, в Госдепартаменте и Пентагоне. Соответственно они заинтересованы в том, чтобы военные конфликты не утихали и разгорались с новой силой».

      Выходит, что новый удар по Сирии — это и новый толчок для американской экономики, где в число локомотивов выходит именно оборонный сектор, которому в топку нужны новые дрова.

      Подробности — в сюжете репортера «Центрального телевидения» Николая Дубинина.


      Американские ракеты в небе над Сирией.

      Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.

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