Маятник войны: акции оборонных компаний растут на непредсказуемости Трампа

Мир знал с десяток внешнеполитических доктрин США — «сдерживания», «реальной политики», «нового мировой порядка». Для Дональда Трампа и его международных дел название доктрины тоже уже подобрали — агрессивное «томагавканье».
Утром 11 апреля Трамп в своем Twitter рекомендует готовиться к войне. Через час он же призывает разоружаться и жить дружно. Сутки спустя Трамп снова удивляет мир, заявив, что никогда не собирался ни на кого нападать. Но уже в пятницу, 13-го, маятник возможной войны опять заносит.
Можно сколько угодно нахваливать технику на учениях, но лучше всего любое оружие продает война. Наглядное доказательство того, кто на ней сегодня больше всего выигрывает: совокупный индекс американских военных компаний за все непредсказуемое президенство Трампа вырос более чем в 1,5 раза.
Максим Ковязин, старший инвестиционный консультант «БКС Брокер»: «Ежегодно они нанимают на работу 700–800 лоббистов, которые лоббируют их интересы в министерстве обороны, в Госдепартаменте и Пентагоне. Соответственно они заинтересованы в том, чтобы военные конфликты не утихали и разгорались с новой силой».
Выходит, что новый удар по Сирии — это и новый толчок для американской экономики, где в число локомотивов выходит именно оборонный сектор, которому в топку нужны новые дрова.
Подробности — в сюжете репортера «Центрального телевидения» Николая Дубинина.
Можно сколько угодно нахваливать технику на учениях, но лучше всего любое оружие продает война. Наглядное доказательство того, кто на ней сегодня больше всего выигрывает: совокупный индекс американских военных компаний за все непредсказуемое президенство Трампа вырос более чем в 1,5 раза.
Максим Ковязин, старший инвестиционный консультант «БКС Брокер»: «Ежегодно они нанимают на работу 700–800 лоббистов, которые лоббируют их интересы в министерстве обороны, в Госдепартаменте и Пентагоне. Соответственно они заинтересованы в том, чтобы военные конфликты не утихали и разгорались с новой силой».
Выходит, что новый удар по Сирии — это и новый толчок для американской экономики, где в число локомотивов выходит именно оборонный сектор, которому в топку нужны новые дрова.
Подробности — в сюжете репортера «Центрального телевидения» Николая Дубинина.
Американские ракеты в небе над Сирией.Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.
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