Многие помнят громкий скандал с первым в истории России почтовым дроном, который вдребезги разбился о стену дома. В громком информационном шуме разразившегося скандала
как-то незаметно для многих утонула одна немаловажная деталь: цена разбившегося дрона отечественной сборки была сравнима со стоимостью не самой дешевой иномарки. Хватило бы на месячную зарплату целой сотне бабушек-почтальонов! К чему привело расследование рядового, на первый взгляд, авиапроисшествия?
Видео с разбившимся в Бурятии дроном разлетелось по всей России.
Андрей Нестеренко: «На аппаратах — 5000 часов налета. Отказов не было. Носили оборудование по 70 тысяч долларов».
Андрей Нестеренко — разработчик и продавец дрона, а еще — наноэмульгатора, который Екатерина рисует в блокноте, объясняя принцип работы чудо-устройства.
Екатерина Удеревская, руководитель проекта по сохранению озера Байкал: «Фекальные бытовые отходы должны были перемешиваться, после этого уже получалась энергия».
В идеале экологически чистый источник энергии на фекалиях и палках должен был приводить в движение теплоход. На заре сотрудничества Екатерины с Андреем Нестеренко иркутская телекомпания успела снять сюжет: мол, скоро по Байкалу будут плавать только экокорабли с наноэмульгаторами Нестеренко.
Корреспондент: «Он вам хоть что-нибудь дал?»
Екатерина Удеревская: «Вообще ничего, кроме рассказов и картинок — ничего. Когда понял, что денег с нас не взять, решил отыграться на пиаре».
Подробнее — в материале репортера «Центрального телевидения» Михаила Богданова.
Андрей Нестеренко: «На аппаратах — 5000 часов налета. Отказов не было. Носили оборудование по 70 тысяч долларов».
Андрей Нестеренко — разработчик и продавец дрона, а еще — наноэмульгатора, который Екатерина рисует в блокноте, объясняя принцип работы чудо-устройства.
Екатерина Удеревская, руководитель проекта по сохранению озера Байкал: «Фекальные бытовые отходы должны были перемешиваться, после этого уже получалась энергия».
В идеале экологически чистый источник энергии на фекалиях и палках должен был приводить в движение теплоход. На заре сотрудничества Екатерины с Андреем Нестеренко иркутская телекомпания успела снять сюжет: мол, скоро по Байкалу будут плавать только экокорабли с наноэмульгаторами Нестеренко.
Корреспондент: «Он вам хоть что-нибудь дал?»
Екатерина Удеревская: «Вообще ничего, кроме рассказов и картинок — ничего. Когда понял, что денег с нас не взять, решил отыграться на пиаре».
Подробнее — в материале репортера «Центрального телевидения» Михаила Богданова.
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