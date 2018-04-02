Неудавшийся полет почтового дрона-«самоубийцы» в Бурятии позабавил соцсети

Сегодня в Бурятии впервые в России попытались доставить почту беспилотником. Дрон должен был перевезти посылку из
Улан-Удэ в одно из сел, пролетев 16 километров, но упал уже на взлете. Впрочем, власти региона уже заявили, что неудача тоже результат и попытки будут продолжаться.
Фантастический полет из 105-го квартала Улан-Удэ в поселок Нижний Саянтуй. Маршрут — 16 километров. Крейсерская скорость, как у почтового голубя, — 70 км/ч. Вес почтового отправления — 2 кг.
Поначалу никто не заподозрил в почтовом беспилотнике самоубийцу. Для презентации почтовых дронов выбрали Бурятию. В том числе потому, что до многих местных поселков добраться довольно сложно. Даже на машине. А коптеры — это шаг в будущее. Тем более что разработчики особо подчеркивали: все программное обеспечение исключительно отечественное.
Николай Подгузов, глава «Почты России»: «Доставка почты с помощью дронов для нас актуальна и интересна».
В дрон загрузили почтовую посылку, пожелали попутного ветра и приятного полета, но что-то пошло не так. Время в полете — 1,5 минуты, стоимость беспилотника — 1 млн 200 тысяч рублей. Корреспонденция не доставлена адресату. Представитель компании-разработчика удивленно пожимает плечами: до запуска с письмами «Почты России» дроны не падали.
Андрей Нестеренко, разработчик: «На этих аппаратах 5000 часов налета. Участвовали в съемках художественных фильмов. Отказов не было, носили оборудование по 70 тысяч долларов».
Предварительная версия следствия — сбой телеметрии коварными пользователями сотовых телефонов.
Алексей Цыденов, глава Бурятии: «103 источника Wi-Fi. Была наводка от Wi-Fi, которая немножко внесла корректировку в полетное задание. Кто не рискует, тот результат не получает».
История с крушением стала в понедельник одной из главных новостей в соцсетях. Этой теме посвятили множество постов, мемов и комментариев.
Поначалу никто не заподозрил в почтовом беспилотнике самоубийцу. Для презентации почтовых дронов выбрали Бурятию. В том числе потому, что до многих местных поселков добраться довольно сложно. Даже на машине. А коптеры — это шаг в будущее. Тем более что разработчики особо подчеркивали: все программное обеспечение исключительно отечественное.
Николай Подгузов, глава «Почты России»: «Доставка почты с помощью дронов для нас актуальна и интересна».
В дрон загрузили почтовую посылку, пожелали попутного ветра и приятного полета, но что-то пошло не так. Время в полете — 1,5 минуты, стоимость беспилотника — 1 млн 200 тысяч рублей. Корреспонденция не доставлена адресату. Представитель компании-разработчика удивленно пожимает плечами: до запуска с письмами «Почты России» дроны не падали.
Андрей Нестеренко, разработчик: «На этих аппаратах 5000 часов налета. Участвовали в съемках художественных фильмов. Отказов не было, носили оборудование по 70 тысяч долларов».
Предварительная версия следствия — сбой телеметрии коварными пользователями сотовых телефонов.
Алексей Цыденов, глава Бурятии: «103 источника Wi-Fi. Была наводка от Wi-Fi, которая немножко внесла корректировку в полетное задание. Кто не рискует, тот результат не получает».
История с крушением стала в понедельник одной из главных новостей в соцсетях. Этой теме посвятили множество постов, мемов и комментариев.
Последние кадры с дрона Почты России pic.twitter.com/vK1EFuHMIQ— Разрыхлитель Мозгов™ (@crazy_kutas) 2 апреля 2018 г.
Дроны «Почты России» стучатся прямо в стену. pic.twitter.com/knNpfIXVgW— ЗавПолит (@ZavPolit) 2 апреля 2018 г.
Дрон «Почты России» увидев под собой Россию, покончил жизнь самоубийством.— Записки сумасшедшего (@Pavel_XII) 2 апреля 2018 г.
Это первый случай самоубийства среди дронов.
Дрон просто не захотел видеть весь ужас России ,вот и самоликвидировался 😀😀— Farid Yakhshiyev (@YakhshiyevFarid) 2 апреля 2018 г.
Печкин не меняется.)) pic.twitter.com/BveKek18N5— Злой Пац@фист (@shV1NFAnFSMuBly) 2 апреля 2018 г.
С утра выпил, бестыдник— Миха Матвей (@matveymish) 2 апреля 2018 г.
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