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    Неудавшийся полет почтового дрона-«самоубийцы» в Бурятии позабавил соцсети. беспилотники, Бурятия, Почта России. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНеудавшийся полет почтового дрона-«самоубийцы» в Бурятии позабавил соцсети

    Неудавшийся полет почтового дрона-«самоубийцы» в Бурятии позабавил соцсети

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    Неудавшийся полет почтового <nobr>дрона-«самоубийцы»</nobr> в Бурятии позабавил соцсети

    Неудавшийся полет почтового дрона-«самоубийцы» в Бурятии позабавил соцсети

    Неудавшийся полет почтового <nobr>дрона-«самоубийцы»</nobr> в Бурятии позабавил соцсети

      Сегодня в Бурятии впервые в России попытались доставить почту беспилотником. Дрон должен был перевезти посылку из Улан-Удэ в одно из сел, пролетев 16 километров, но упал уже на взлете. Впрочем, власти региона уже заявили, что неудача тоже результат и попытки будут продолжаться.

      Фантастический полет из 105-го квартала Улан-Удэ в поселок Нижний Саянтуй. Маршрут — 16 километров. Крейсерская скорость, как у почтового голубя, — 70 км/ч. Вес почтового отправления — 2 кг.

      Поначалу никто не заподозрил в почтовом беспилотнике самоубийцу. Для презентации почтовых дронов выбрали Бурятию. В том числе потому, что до многих местных поселков добраться довольно сложно. Даже на машине. А коптеры — это шаг в будущее. Тем более что разработчики особо подчеркивали: все программное обеспечение исключительно отечественное.

      Николай Подгузов, глава «Почты России»: «Доставка почты с помощью дронов для нас актуальна и интересна».

      В дрон загрузили почтовую посылку, пожелали попутного ветра и приятного полета, но что-то пошло не так. Время в полете — 1,5 минуты, стоимость беспилотника — 1 млн 200 тысяч рублей. Корреспонденция не доставлена адресату. Представитель компании-разработчика удивленно пожимает плечами: до запуска с письмами «Почты России» дроны не падали.

      Андрей Нестеренко, разработчик: «На этих аппаратах 5000 часов налета. Участвовали в съемках художественных фильмов. Отказов не было, носили оборудование по 70 тысяч долларов».

      Предварительная версия следствия — сбой телеметрии коварными пользователями сотовых телефонов.

      Алексей Цыденов, глава Бурятии: «103 источника Wi-Fi. Была наводка от Wi-Fi, которая немножко внесла корректировку в полетное задание. Кто не рискует, тот результат не получает».

      История с крушением стала в понедельник одной из главных новостей в соцсетях. Этой теме посвятили множество постов, мемов и комментариев.

















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