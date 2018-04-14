Порошенко обратился к Путину на «ты» и раскритиковал из-за миротворцев в Донбассе

Президент Украины Пётр Порошенко раскритиковал Россию и президента страны Владимира Путина за позицию по отправке миротворцев ООН на Украину. При этом украинский лидер позволил себе обратиться на «ты» к президенту РФ.
Пётр Порошенко: «На сегодняшний день уже создается атмосфера, что миротворцы нужны, без миротворцев нельзя. И ты не можешь, уважаемый господин Путин, либо не уважаемый, объяснить миру: а почему ты против».
Как передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинского лидера, Порошенко заявил, что Путин может повлиять на прекращение боевых действий в Донбассе.
Пётр Порошенко: «Ты очень легко это можешь сделать — это просто неприменение права вето (при принятии решения в Совете Безопасности ООН — ред.). Больше от тебя никто ничего не требует».
Президент Украины заявил, что уже более 40 стран согласились принять участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе.
Ранее Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
Как передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинского лидера, Порошенко заявил, что Путин может повлиять на прекращение боевых действий в Донбассе.
Пётр Порошенко: «Ты очень легко это можешь сделать — это просто неприменение права вето (при принятии решения в Совете Безопасности ООН — ред.). Больше от тебя никто ничего не требует».
Президент Украины заявил, что уже более 40 стран согласились принять участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе.
Ранее Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
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