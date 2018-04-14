Плесень и бактерии: какие опасности таят в себе полуфабрикаты

Как это бывает соблазнительно — по дороге домой забежать в магазин и купить чего-то такого, что можно просто разогреть, а не тратить время на приготовление полноценного ужина. Иногда такие покупки бывают очень даже вкусными, вот только что они несут здоровью? Может ли быть полуфабрикат нормальной едой?

272 еда

здоровье

продукты

Репортеры программы «Еда живая и мертвая» провели целое расследование и выяснили, сколько соли на самом деле содержат полуфабрикаты, а также не живут ли там опасные микроорганизмы и из чего делают начинку для пельменей.



Поистине народный продукт — котлеты — тоже часто продают в виде полуфабрикатов. Важно помнить, что повторно замораживать такой полуфабрикат в домашних условиях нельзя, об этом производитель пишет на упаковке. Это небезопасно для здоровья. Также повторная заморозка ухудшает цвет и запах мяса, уменьшает его нежность и сочность.



Размораживать тоже надо правильно. Лучше всего это делать медленно — в холодильнике, а не при комнатной температуре и не под холодной или тем более теплой водой. А вот готовые блюда, наоборот, предварительно оттаивать не стоит, их надо сразу разогревать — так лучше сохранится текстура, которую производители разрабатывают специально для наилучшего хранения и быстрого приведения в готовое состояние.



В целом ничего страшного в замороженные блюда не кладут. Пищевые добавки в разрешенных дозировках вреда нанести не могут, а большой срок годности обеспечивает прежде всего холод. Проблемой может быть только повышенное содержание соли. Повинуясь массовой любви потребителей к солененькому и используя это вещество как натуральный консервант, чтобы продлить срок хранения, многие производители безбожно пересаливают.



По словам специалистов, опасными могут оказаться полуфабрикаты, которые продаются на развес. Во всех протестированных репортерами программы образцах без упаковки — зразах, тефтелях, блинчиках с творогом и пельменях — были найдены плесневые грибы и бактерии сенной палочки. В пельменях также обнаружилась кишечная палочка, а в зразах — синегнойная.



В общем, если и покупать полуфабрикаты, то лучше брать расфасованные производителем. Главное — читать этикетку.



Подробности — в видеоматериале.