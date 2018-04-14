Главная дорога <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Главная дорога 16+
    •  

    Минобороны Франции предупредило РФ о ракетных ударах по Сирии

    5 комментариев

    Минобороны Франции предупредило РФ о ракетных ударах по Сирии

    Минобороны Франции предупредило РФ о ракетных ударах по Сирии

    Во Франции прокомментировали ракетные удары, которые были нанесены в ночь на субботу странами Запада по Сирии.

    В Париже заявили, что не стремятся к конфронтации и эскалации в Сирии, а ее удары по этой стране нацелены исключительно на предотвращение использования химического оружия, к которому, по утверждению французских властей, прибегает сирийская армия.

    Флоранс Парли, министр вооруженных сил Франции: «Мы не ищем конфронтации и мы отвергаем любую логику военной эскалации».

    Франция позаботилась о том, чтобы «заранее предупредить» российскую сторону о предстоящих в Сирии ударах коалиции западных стран, сообщает ТАСС.

    Флоранс Парли: «Вместе с нашими союзниками мы позаботились о том, чтобы россияне были предупреждены заранее (об операции)».

    Напомним, в ночь на субботу США, Великобритания и Франция выпустили по Сирии более 100 ракет. Большую их часть сбила противовоздушная обороны страны. При этом в зону ответственности российских ПВО ни одна ракета не попала.

    Удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американскими стратегическими бомбардировщиками из района Эт-Танф. Данных о погибших пока нет. По сообщениям агентства SANA, не менее трех человек пострадали по время удара по базе в Хомсе. По другой информации, раненых шестеро. Россиян среди них нет.

    Президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это «необходимостью покарать Асада за применение химоружия» 7 апреля в городе Дума. При этом он возложил на Россию «ответственность за поддержку режима Асада».

    Новости по теме

    Ситуация в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru