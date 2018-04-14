Минобороны Франции предупредило РФ о ракетных ударах по Сирии

Во Франции прокомментировали ракетные удары, которые были нанесены в ночь на субботу странами Запада по Сирии.
В Париже заявили, что не стремятся к конфронтации и эскалации в Сирии, а ее удары по этой стране нацелены исключительно на предотвращение использования химического оружия, к которому, по утверждению французских властей, прибегает сирийская армия.
Флоранс Парли, министр вооруженных сил Франции: «Мы не ищем конфронтации и мы отвергаем любую логику военной эскалации».
Франция позаботилась о том, чтобы «заранее предупредить» российскую сторону о предстоящих в Сирии ударах коалиции западных стран, сообщает ТАСС.
Флоранс Парли: «Вместе с нашими союзниками мы позаботились о том, чтобы россияне были предупреждены заранее (об операции)».
Напомним, в ночь на субботу США, Великобритания и Франция выпустили по Сирии более 100 ракет. Большую их часть сбила противовоздушная обороны страны. При этом в зону ответственности российских ПВО ни одна ракета не попала.
Удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американскими стратегическими бомбардировщиками из района Эт-Танф. Данных о погибших пока нет. По сообщениям агентства SANA, не менее трех человек пострадали по время удара по базе в Хомсе. По другой информации, раненых шестеро. Россиян среди них нет.
Президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это «необходимостью покарать Асада за применение химоружия» 7 апреля в городе Дума. При этом он возложил на Россию «ответственность за поддержку режима Асада».
Флоранс Парли, министр вооруженных сил Франции: «Мы не ищем конфронтации и мы отвергаем любую логику военной эскалации».
Франция позаботилась о том, чтобы «заранее предупредить» российскую сторону о предстоящих в Сирии ударах коалиции западных стран, сообщает ТАСС.
Флоранс Парли: «Вместе с нашими союзниками мы позаботились о том, чтобы россияне были предупреждены заранее (об операции)».
Напомним, в ночь на субботу США, Великобритания и Франция выпустили по Сирии более 100 ракет. Большую их часть сбила противовоздушная обороны страны. При этом в зону ответственности российских ПВО ни одна ракета не попала.
Удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американскими стратегическими бомбардировщиками из района Эт-Танф. Данных о погибших пока нет. По сообщениям агентства SANA, не менее трех человек пострадали по время удара по базе в Хомсе. По другой информации, раненых шестеро. Россиян среди них нет.
Президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это «необходимостью покарать Асада за применение химоружия» 7 апреля в городе Дума. При этом он возложил на Россию «ответственность за поддержку режима Асада».
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