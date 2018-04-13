Путин поручил заняться судьбой персонала компаний-банкротов

Защита прав работников и исполнение трудового законодательства стали темой одной из сегодняшних рабочих встреч Владимира Путина. Президент принял в
Ново-Огарёве главу Федерации независимых профсоюзов Михаила Шмакова.
Путин потребовал строго соблюдать Трудовой кодекс, не допускать незаконных увольнений и следить за тем, чтобы увольняемым сотрудникам работодатель выплачивал положенные компенсации.
В свою очередь Шмаков обратил внимание на законодательный пробел, из-за которого при банкротстве предприятий людям не отдают долги по зарплате.
Михаил Шмаков: «Выплата заработной платы при банкротстве не находится на втором месте по выплатам, а передвигается иногда к поздней очереди. Поэтому многие люди — тысячи, десятки тысяч людей — с этих обанкротившихся предприятий годами не могут получить ту заработную плату, которую они заработали ранее и которая тем не менее не была выплачена».
Владимир Путин: «Вот эта очередность, мы об этом неоднократно говорили. Надо подумать, с правительством поговорить и с вашими специалистами еще раз проконсультироваться, посмотреть на эту очередность. Потому что в данном случае права людей, которые попали в трудное положение не по своей вине, безусловно, должны быть обеспечены».
Сегодня же президент обсудил с губернатором Волгоградской области систему господдержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Андрей Бочаров рассказал президенту о действующем в регионе Социальном кодексе. Этот документ объединил множество законов и подзаконных актов, в которых нередко путались получатели помощи. Путин заявил, что поручит кремлевской администрации и правительству изучить волгоградский опыт и распространить его на другие регионы.
В свою очередь Шмаков обратил внимание на законодательный пробел, из-за которого при банкротстве предприятий людям не отдают долги по зарплате.
Михаил Шмаков: «Выплата заработной платы при банкротстве не находится на втором месте по выплатам, а передвигается иногда к поздней очереди. Поэтому многие люди — тысячи, десятки тысяч людей — с этих обанкротившихся предприятий годами не могут получить ту заработную плату, которую они заработали ранее и которая тем не менее не была выплачена».
Владимир Путин: «Вот эта очередность, мы об этом неоднократно говорили. Надо подумать, с правительством поговорить и с вашими специалистами еще раз проконсультироваться, посмотреть на эту очередность. Потому что в данном случае права людей, которые попали в трудное положение не по своей вине, безусловно, должны быть обеспечены».
Сегодня же президент обсудил с губернатором Волгоградской области систему господдержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Андрей Бочаров рассказал президенту о действующем в регионе Социальном кодексе. Этот документ объединил множество законов и подзаконных актов, в которых нередко путались получатели помощи. Путин заявил, что поручит кремлевской администрации и правительству изучить волгоградский опыт и распространить его на другие регионы.
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