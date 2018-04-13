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    Глава Волгоградской области доложил Путину о ситуации с паводками. Волгоградская область, наводнения, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава Волгоградской области доложил Путину о ситуации с паводками

    Глава Волгоградской области доложил Путину о ситуации с паводками

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    Глава Волгоградской области доложил Путину о ситуации с паводками

    Глава Волгоградской области доложил Путину о ситуации с паводками

    Глава Волгоградской области доложил Путину о ситуации с паводками

      О ликвидации последствий мощного паводка в Волгоградской области доложил Владимиру Путину доложил глава региона Андрей Бочаров.

      По словам губернатора, половодье вызвало повышение уровня рек в области до 3 метров. В зоне бедствия оказались 360 тысяч человек. Президент поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

      Андрей Бочаров: «Смотрим, оцениваем ущерб».

      Владимир Путин: «Нужно посмотреть на инфраструктуру, посмотреть, что можно сделать. И адресная помощь людям».

      Бочаров заверил, что люди обеспечены всем необходимым. Губернатор добавил, что сейчас ситуация с паводками в регионе нормализуется.

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