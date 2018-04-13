Постпред РФ в ООН назвал главную цель возможного удара США по Сирии

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Нью-Йорке по инициативе России созвано экстренное заседание Совбеза ООН в связи с обострением обстановки вокруг Сирии. Российский постпред призвал США, Францию и Великобританию «не подводить мир к опасной черте», а генсек ООН заявил, что сейчас «множество линий раскола», и добавил, что, похоже, вернулась холодная война.
Как отмечает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, каких-то коренных корректировок в тоне дискуссии не произошло. Постпред США Никки Хейли заявила, что у Вашингтона и его союзников есть доказательства причастности сирийских властей к применению химического оружия в Думе, и в очередной раз раскритиковала Россию за то, что та поддерживает официальный Дамаск.
Никки Хейли, постпред США в ООН: «Россия не останавливалась ни перед чем, чтобы защитить Асада: убила механизм расследования, шесть раз применила вето, использовала вето 12 раз, чтобы защитить режим Асада, и Россия согласилась быть гарантом уничтожения химоружия в Сирии. Если бы Россия выполнила гарантии, то мы бы здесь не собрались сегодня».
Хейли также добавила, что Штаты еще не приняли окончательного решения об ударе по Сирии, но если он будет нанесен, то для защиты норм международного права.
Постпред РФ Василий Небензя в очередной раз подчеркнул, что до завершения работы комиссии по установлению фактов нельзя говорить о чьей-либо виновности в применении химоружия. Обвинения в адрес Сирии Небензя назвал виртуальной пустой пробиркой — вроде той, которой размахивали американцы накануне вторжения в Ирак.
Инцидент в городе Дума, по словам Небензи, был спровоцирован боевиками, и не исключено, что при участии спецслужб ряда стран. Кроме того, у России есть сведения, что силовое вмешательство готовится для того, чтобы на его фоне отдать боевикам приказ о наступлении на правительственные войска.
Василий Небензя, постпред РФ в ООН: «За что вы так терзаете Ближний Восток, провоцируя один конфликт за другим и натравливая региональные государства друг на друга? Кто выиграет от возможного удара по сирийским военным, несущим основное бремя борьбы с террористами и добившимся серьезных побед в этом отношении? Нам точно известно, что главарям вооруженных группировок отданы приказы начать наступление после возможной силовой акции».
Генсек ООН Антониу Гутерриш отметил, что ситуация в стране напоминает хаос, который грозит перерасти в еще более глобальный конфликт.
Антониу Гутерриш, генсек ООН: «Мы видим разнообразие линий раскола. Во-первых, это память о холодной войне. Но если быть точным, то это больше, чем просто память. Холодная война вернулась. Необходимые меры предосторожности для сдерживания эскалации, которые были в прошлом, кажется, больше не существуют».
Гутерриш вновь попросил все стороны проявить сдержанность и подчеркнул, что у этого конфликта не может быть военного решения, поэтому нужно сесть за стол переговоров как можно скорее.
Подробности — видеоматериале.
Никки Хейли, постпред США в ООН: «Россия не останавливалась ни перед чем, чтобы защитить Асада: убила механизм расследования, шесть раз применила вето, использовала вето 12 раз, чтобы защитить режим Асада, и Россия согласилась быть гарантом уничтожения химоружия в Сирии. Если бы Россия выполнила гарантии, то мы бы здесь не собрались сегодня».
Хейли также добавила, что Штаты еще не приняли окончательного решения об ударе по Сирии, но если он будет нанесен, то для защиты норм международного права.
Постпред РФ Василий Небензя в очередной раз подчеркнул, что до завершения работы комиссии по установлению фактов нельзя говорить о чьей-либо виновности в применении химоружия. Обвинения в адрес Сирии Небензя назвал виртуальной пустой пробиркой — вроде той, которой размахивали американцы накануне вторжения в Ирак.
Инцидент в городе Дума, по словам Небензи, был спровоцирован боевиками, и не исключено, что при участии спецслужб ряда стран. Кроме того, у России есть сведения, что силовое вмешательство готовится для того, чтобы на его фоне отдать боевикам приказ о наступлении на правительственные войска.
Василий Небензя, постпред РФ в ООН: «За что вы так терзаете Ближний Восток, провоцируя один конфликт за другим и натравливая региональные государства друг на друга? Кто выиграет от возможного удара по сирийским военным, несущим основное бремя борьбы с террористами и добившимся серьезных побед в этом отношении? Нам точно известно, что главарям вооруженных группировок отданы приказы начать наступление после возможной силовой акции».
Генсек ООН Антониу Гутерриш отметил, что ситуация в стране напоминает хаос, который грозит перерасти в еще более глобальный конфликт.
Антониу Гутерриш, генсек ООН: «Мы видим разнообразие линий раскола. Во-первых, это память о холодной войне. Но если быть точным, то это больше, чем просто память. Холодная война вернулась. Необходимые меры предосторожности для сдерживания эскалации, которые были в прошлом, кажется, больше не существуют».
Гутерриш вновь попросил все стороны проявить сдержанность и подчеркнул, что у этого конфликта не может быть военного решения, поэтому нужно сесть за стол переговоров как можно скорее.
Подробности — видеоматериале.
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