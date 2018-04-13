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    Следователи допросили директора турфирмы, чей автобус перевернулся в Подмосковье. автобусы, ДТП, расследование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСледователи допросили директора турфирмы, чей автобус перевернулся в Подмосковье

    Следователи допросили директора турфирмы, чей автобус перевернулся в Подмосковье

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    Следователи допросили директора турфирмы, чей автобус перевернулся в Подмосковье

    Следователи допросили директора турфирмы, чей автобус перевернулся в Подмосковье

    Следователи допросили директора турфирмы, чей автобус перевернулся в Подмосковье

      Сегодня следователи побеседовали с директором туристической компании, которому принадлежит попавший накануне в аварию автобус.

      Напомним, в аварии погиб водитель легковушки, которая врезалась в автобус, еще девять человек получили травмы. Они по-прежнему находятся в больнице под присмотром врачей.

      Известно, что школьники вместе с сопровождающими возвращались с экскурсии. По одной из версий, авария произошла по вине шофера легковушки. Он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. От удара машина вылетела в кювет и перевернулась. Однако вопросы у сыщиков появились и к организаторам тура. На руководителя компании надели наручники и доставили в отдел. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности.

      В офисе экскурсионной фирмы сегодня утром прошли обыски. Там изъяли документы и направили сыщикам на изучение.

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