Следователи допросили директора турфирмы, чей автобус перевернулся в Подмосковье

Сегодня следователи побеседовали с директором туристической компании, которому принадлежит попавший накануне в аварию автобус.
Напомним, в аварии погиб водитель легковушки, которая врезалась в автобус, еще девять человек получили травмы. Они по-прежнему находятся в больнице под присмотром врачей.
Известно, что школьники вместе с сопровождающими возвращались с экскурсии. По одной из версий, авария произошла по вине шофера легковушки. Он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. От удара машина вылетела в кювет и перевернулась. Однако вопросы у сыщиков появились и к организаторам тура. На руководителя компании надели наручники и доставили в отдел. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности.
В офисе экскурсионной фирмы сегодня утром прошли обыски. Там изъяли документы и направили сыщикам на изучение.
Известно, что школьники вместе с сопровождающими возвращались с экскурсии. По одной из версий, авария произошла по вине шофера легковушки. Он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. От удара машина вылетела в кювет и перевернулась. Однако вопросы у сыщиков появились и к организаторам тура. На руководителя компании надели наручники и доставили в отдел. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности.
В офисе экскурсионной фирмы сегодня утром прошли обыски. Там изъяли документы и направили сыщикам на изучение.
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