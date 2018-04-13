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    Восемь человек находятся в больницах после ДТП с автобусом в Подмосковье. ДТП, Московская область, больницы, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВосемь человек находятся в больницах после ДТП с автобусом в Подмосковье

    Восемь человек находятся в больницах после ДТП с автобусом в Подмосковье

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    Восемь человек находятся в больницах после ДТП с автобусом в Подмосковье

    Восемь человек находятся в больницах после ДТП с автобусом в Подмосковье

    Восемь человек находятся в больницах после ДТП с автобусом в Подмосковье

      Восемь человек остаются в больницах после аварии с экскурсионным автобусом в Московской области. Среди них пятеро школьников.

      Всего в автобусе было свыше полусотни человек. Большинство из них — дети из города Клин. Они возвращались с экскурсии.

      Первыми школьников бросились вытаскивать из смятого салона водители других машин. Двух детей, которые получили самые тяжелые травмы, срочно переправили в московские клиники медицинскими вертолетами.

      Причиной аварии на трассе А-107, по предварительной версии, стал выезд на полосу встречного движения автомобиля ВАЗ-2108. Водитель легковушки погиб на месте. По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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