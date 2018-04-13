Восемь человек находятся в больницах после ДТП с автобусом в Подмосковье

Восемь человек остаются в больницах после аварии с экскурсионным автобусом в Московской области. Среди них пятеро школьников.
Всего в автобусе было свыше полусотни человек. Большинство из них — дети из города Клин. Они возвращались с экскурсии.
Первыми школьников бросились вытаскивать из смятого салона водители других машин. Двух детей, которые получили самые тяжелые травмы, срочно переправили в московские клиники медицинскими вертолетами.
Причиной аварии на трассе А-107, по предварительной версии, стал выезд на полосу встречного движения автомобиля ВАЗ-2108. Водитель легковушки погиб на месте. По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Первыми школьников бросились вытаскивать из смятого салона водители других машин. Двух детей, которые получили самые тяжелые травмы, срочно переправили в московские клиники медицинскими вертолетами.
Причиной аварии на трассе А-107, по предварительной версии, стал выезд на полосу встречного движения автомобиля ВАЗ-2108. Водитель легковушки погиб на месте. По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
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