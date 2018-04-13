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    Посол РФ о деле Скрипалей: наших граждан похитили или пытаются изолировать. Великобритания, дипломатия, Лондон, отравление. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПосол РФ о деле Скрипалей: наших граждан похитили или пытаются изолировать

    Посол РФ о деле Скрипалей: наших граждан похитили или пытаются изолировать

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    Посол РФ о деле Скрипалей: наших граждан похитили или пытаются изолировать

    Посол РФ о деле Скрипалей: наших граждан похитили или пытаются изолировать

    Посол РФ о деле Скрипалей: наших граждан похитили или пытаются изолировать

      Посольство России в Великобритании сегодня опубликовало доклад, посвященный так называемому делу Скрипаля. Об этом сообщил посол Александр Яковенко на пресс-конференции в Лондоне.

      По словам дипломата, власти королевства не готовы сотрудничать в расследовании инцидента. Так, министр иностранных дел Борис Джонсон упорно не отвечает на запросы российской стороны. Создается впечатление, подчеркнул посол, что он просто не готов к беседе.

      Яковенко обратил внимание на то, что все громкие скандалы, связанные с гибелью россиян на территории Британии, подозрительно похожи друг на друга.

      Александр Яковенко: «Все эти дела имеют кое-что общее. Все документы, все, что с ними связано, — засекречено, и у нас нет возможности узнать, что именно содержится в материалах. Это и то, что происходит с делом Скрипаля».

      Посол особо подчеркнул: Британия нарушает международное законодательство, проводя такое непрозрачное расследование по политическому делу.

      Яковенко также отметил, что власти Британии систематически отказывают в доступе к Юлии Скрипаль.

      Александр Яковенко: «У нас есть все основания полагать, что наших граждан похитили или их пытаются изолировать».

      Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заподозрила Лондон в насильственном удержании Скрипалей.

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