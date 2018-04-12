МИД РФ заподозрил Лондон в насильственном удержании Скрипалей

Британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могут удерживаться властями Великобритании против их воли. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, последние события все больше заставляют верить в то, что речь идет об изоляции российской гражданки.
Мария Захарова: «У нас есть все основания полагать, что речь может идти о преднамеренном насильственном удержании российских граждан, либо о возможном их участии насильственном, по факту принуждения, в некоей инсценировке».
Захарова отметила, что с момента инцидента в Солсбери прошел уже месяц, однако Скрипалей так никто и не увидел.
Мария Захарова: «Нет никакой возможности каким-либо образом с ними установить связь ни СМИ, ни российской стороне. Хотя РФ отправляла британской стороне ноты для того, чтобы ей была предоставлена такая возможность».
При этом официальный представитель МИД выразила уверенность, что утечки в связи с делом Скрипаля «носят абсолютно сознательный характер».
Мария Захарова: «Эта такая характерная отметина этого дела — большое количество утечек из якобы официальных структур, при этом полное отсутствие опровержения со стороны этих официальных структур, той самой информации, которая появляется в качестве утечек».
Британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Британия обвиняет в причастности к произошедшему Россию, в Москве все обвинения отвергают. В понедельник, 9 апреля, в клинике Солсбери заявили, что Юлия Скрипаль была выписана из больницы и под охраной доставлена в секретное «безопасное место». В среду вечером лондонская полиция опубликовала заявление от ее имени, однако в посольстве РФ усомнились в его подлинности.
Мария Захарова: «У нас есть все основания полагать, что речь может идти о преднамеренном насильственном удержании российских граждан, либо о возможном их участии насильственном, по факту принуждения, в некоей инсценировке».
Захарова отметила, что с момента инцидента в Солсбери прошел уже месяц, однако Скрипалей так никто и не увидел.
Мария Захарова: «Нет никакой возможности каким-либо образом с ними установить связь ни СМИ, ни российской стороне. Хотя РФ отправляла британской стороне ноты для того, чтобы ей была предоставлена такая возможность».
При этом официальный представитель МИД выразила уверенность, что утечки в связи с делом Скрипаля «носят абсолютно сознательный характер».
Мария Захарова: «Эта такая характерная отметина этого дела — большое количество утечек из якобы официальных структур, при этом полное отсутствие опровержения со стороны этих официальных структур, той самой информации, которая появляется в качестве утечек».
Британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Британия обвиняет в причастности к произошедшему Россию, в Москве все обвинения отвергают. В понедельник, 9 апреля, в клинике Солсбери заявили, что Юлия Скрипаль была выписана из больницы и под охраной доставлена в секретное «безопасное место». В среду вечером лондонская полиция опубликовала заявление от ее имени, однако в посольстве РФ усомнились в его подлинности.
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