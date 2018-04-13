Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели сегодня телефонный разговор. О состоявшемся разговоре президентов России и Франции сообщил
пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
При этом Песков утвердительно ответил на вопрос о том, обсуждали ли главы государств ситуацию в Сирии.
В пресс-службе Кремля уточнили, что лидеры обсудили обострение ситуации из-за якобы имевшего место применения химического оружия в сирийской Думе. Владимир Путин призвал к тщательному и объективному расследованию, до завершения которого следует воздержаться от любых голословных обвинений.
Из сообщения пресс-службы: «Главное же — необходимо воздержаться от непродуманных и опасных действий, которые явились бы грубейшим нарушением Устава ООН и имели бы непредсказуемые последствия».
Также лидеры выразили удовлетворение в связи с направлением в Думу экспертов ОЗХО и поручили министрам обороны и иностранных дел «поддерживать плотный контакт в целях деэскалации сложившейся обстановки».
В Елисейском дворце также подтвердили факт разговора. Там отметили, что французский лидер «выразил свою глубокую озабоченность в связи с продолжающимся ухудшением ситуации на местности в Сирии».
Из сообщения Елисейского дворца: «Президент Республики пожелал, чтобы контакты между Франции и Россией продолжились и интенсифицировались, чтобы вернуть Сирии мир и стабильность».
Ранее Эммануэль Макрон в эфире одного из французских телеканалов заявил, что Париж якобы имеет доказательства химатаки в сирийской Думе. При этом на вопрос о том, присоединится ли Франция к возможному удару по Сирии, он ответил, что решение будет принято тогда, когда власти страны сочтут это «наиболее удобным и эффективным».
В пресс-службе Кремля уточнили, что лидеры обсудили обострение ситуации из-за якобы имевшего место применения химического оружия в сирийской Думе. Владимир Путин призвал к тщательному и объективному расследованию, до завершения которого следует воздержаться от любых голословных обвинений.
Из сообщения пресс-службы: «Главное же — необходимо воздержаться от непродуманных и опасных действий, которые явились бы грубейшим нарушением Устава ООН и имели бы непредсказуемые последствия».
Также лидеры выразили удовлетворение в связи с направлением в Думу экспертов ОЗХО и поручили министрам обороны и иностранных дел «поддерживать плотный контакт в целях деэскалации сложившейся обстановки».
В Елисейском дворце также подтвердили факт разговора. Там отметили, что французский лидер «выразил свою глубокую озабоченность в связи с продолжающимся ухудшением ситуации на местности в Сирии».
Из сообщения Елисейского дворца: «Президент Республики пожелал, чтобы контакты между Франции и Россией продолжились и интенсифицировались, чтобы вернуть Сирии мир и стабильность».
Ранее Эммануэль Макрон в эфире одного из французских телеканалов заявил, что Париж якобы имеет доказательства химатаки в сирийской Думе. При этом на вопрос о том, присоединится ли Франция к возможному удару по Сирии, он ответил, что решение будет принято тогда, когда власти страны сочтут это «наиболее удобным и эффективным».
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