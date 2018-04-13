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    Ответные меры РФ предусматривают санкционные списки американцев и запрет на товары из США. Госдума, США, санкции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОтветные меры РФ предусматривают санкционные списки американцев и запрет на товары из США

    Ответные меры РФ предусматривают санкционные списки американцев и запрет на товары из США

    11 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Воскресенский
    Ответные меры РФ предусматривают санкционные списки американцев и запрет на товары из США

    Ответные меры РФ предусматривают санкционные списки американцев и запрет на товары из США

    Ответные меры РФ предусматривают санкционные списки американцев и запрет на товары из США
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Воскресенский

      • Проект о мерах РФ в ответ на санкции США содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции.

      Иван Мельников, первый вице-спикер Госдумы РФ: «В этом законопроекте речь идет о запрете или ограничении ввоза сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которой являются США и (или) другие государства, которые поддерживают те меры, которые США приняли по отношению к нашей стране. Речь идет об алкогольной и табачной продукции».

      Депутаты уточнили, что эти меры не распространяются на ввоз товаров гражданами для личного пользования.

      Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «То, что касается наших граждан, то на них не будут распространяться ограничения, если они что-то покупают для себя — лекарства или другой товар. Запрет идет на товарные поставки».

      Также думский законопроект об ответных мерах предусматривает ограничения, связанные с закупкой IT-технологий. Помимо этого, ответ РФ на санкции США затрагивает атомную отрасль, авиастроение и ракетные двигатели. И еще будет введен запрет на въезд в Россию ряда граждан США, включая высококвалифицированных специалистов.

      Владимир Жириновский: «Законопроект содержит ряд статей, касающихся политического характера. Будет введен список, запрещающий въезд на территорию России граждан США. И будет прекращена деятельность на территории РФ американцев, которые, может быть, даже являются специалистами высокого класса».

      Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий ответные действия РФ в отношении антироссийской политики США. Проект, который предоставляет правительству РФ полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера, планируется обсудить 16 апреля на внеочередном заседании с участием представителей всех фракций.

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      Напомним, в начале месяца власти США объявили о расширении антироссийских санкций. В новый черный список попали 24 россиянина, в том числе глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов и другие предприниматели.

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      Также санкции ввели против нескольких российских компаний. Под санкции попали сразу восемь компаний Олега Дерипаски во главе с «Русалом». После этого курсы евро и доллара к рублю обновили годовые максимумы.

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