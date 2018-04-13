Паралимпийская чемпионка Лысова засудила Bild за клевету о допинге

Шестикратная чемпионка Паралимпийских игр Михалина Лысова одержала еще одну победу — не на чемпионате, а в суде.
Спортсменка выиграла суд у немецкого издания Bild. В марте, за несколько дней до начала Игр в Пхёнчхане газета опубликовала материал под заголовком «Скандал на Паралимпиаде. Русская спортсменка, принимающая допинг, может поехать в Пхёнчхан».
Несмотря на опороченное имя, Лысова завоевала в Пхёнчхане целый комплект наград — два серебра и бронзу в лыжных гонках, два золота и одно серебро в биатлоне. А потом подала в суд Гамбурга, обвинив газету в клевете. И вот вынесено решение — газета Bild грубо нарушила права Лысовой. Журналистов обязали удалить статью о российской спортсменке и навсегда запретили называть спортсменку «русской, принимающей допинг».
Несмотря на опороченное имя, Лысова завоевала в Пхёнчхане целый комплект наград — два серебра и бронзу в лыжных гонках, два золота и одно серебро в биатлоне. А потом подала в суд Гамбурга, обвинив газету в клевете. И вот вынесено решение — газета Bild грубо нарушила права Лысовой. Журналистов обязали удалить статью о российской спортсменке и навсегда запретили называть спортсменку «русской, принимающей допинг».
Комментарии