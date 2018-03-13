Биатлонистка Лысова взяла серебро Паралимпиады

Россиянка Михалина Лысова стала серебряным призером Паралимпийских игр в Пхёнчхане в гонке на 10 км среди спортсменов с нарушением зрения.
Биатлонистка Михалина Лысова, выступавшая вместе со спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым, показала результат 40 минут 12,4 секунды, допустив один промах. Победителем стала украинка Оксана Шишкова. Третье место заняла немка Клара Клюг.
Ранее в Пхёнчхане Лысова завоевала бронзу в лыжной гонке на 15 км и выиграла золото в биатлонной гонке на 6 км, став пятикратной паралимпийской чемпионкой. Россиянка теперь является шестикратной серебряной медалисткой Паралимпийских игр и трижды бронзовой. Кроме того, она является четырехкратной чемпионкой мира.
Российские паралимпийцы сегодня превзошли свой же вчерашний успех. Первое место в десятикилометровой гонке «стоя» завоевала Екатерина Румянцева. Это уже третья ее золотая медаль на играх в Пхёнчхане. Серебро в этой же дисциплине также завоевала россиянка Анна Миленина. А в классе «сидя» заезд на 10 километров стал успешным для Марты Зайнуллиной (у нее — серебро) и Ирины Гуляевой (она пришла к финишу третьей). Таким образом, всего у россиян, выступающих на Паралимпиаде под нейтральным флагом, сейчас 11 медалей (четыре из них — высшей пробы).
Ранее в Пхёнчхане Лысова завоевала бронзу в лыжной гонке на 15 км и выиграла золото в биатлонной гонке на 6 км, став пятикратной паралимпийской чемпионкой. Россиянка теперь является шестикратной серебряной медалисткой Паралимпийских игр и трижды бронзовой. Кроме того, она является четырехкратной чемпионкой мира.
Российские паралимпийцы сегодня превзошли свой же вчерашний успех. Первое место в десятикилометровой гонке «стоя» завоевала Екатерина Румянцева. Это уже третья ее золотая медаль на играх в Пхёнчхане. Серебро в этой же дисциплине также завоевала россиянка Анна Миленина. А в классе «сидя» заезд на 10 километров стал успешным для Марты Зайнуллиной (у нее — серебро) и Ирины Гуляевой (она пришла к финишу третьей). Таким образом, всего у россиян, выступающих на Паралимпиаде под нейтральным флагом, сейчас 11 медалей (четыре из них — высшей пробы).
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