Угрозы, шантаж и война компроматов: как родственники звезд бьются за наследство

Угрозы, шантаж и война компроматов — обычная практика в делах о наследстве, в том числе и в историях со знаменитостями. Не редкость, когда родственники артистов и звезд
шоу-бизнеса готовы на все, лишь бы заполучить их движимое и недвижимое имущество. Борьба будет идти за каждый клочок земли, квадратный метр и за каждую вещь, имеющую хоть какую-то ценность.
Из здания райсуда Татьяна Яковлева выходит уже в образе суперстар: солнцезащитные очки, распущенные волосы, брендовая сумочка. Она не обращает внимание на телекамеры, ускоряет шаг и скрывается от журналистов в салоне минивэна. Замашки селебрити у коренной бурятки появились после смерти ее звездного дяди — известного певца, экс-солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева.
Артист рано ушел из жизни. Ему было всего 47. Однако оставил после себя богатое творческое наследие и солидное наследство: недвижимость в России и за границей, престижные автомобили, акции и банковские счета. Состояние Яковлева эксперты оценивают минимум в 200 млн рублей.
Кирилл Андреев, солист группы «Иванушки International»: «Он нам хвалился: вот, ребята, я купил в Черногории. Супер. Потом, по-моему, в Болгарии купил квартиру. В Питере. Потому что там потрясающее место».
Стать хозяйкой шикарного состояния теперь и пытается единственная близкая родственница музыканта — племянница Татьяна Яковлева. Но не только она. Александра Куцевол сожительствовала с Яковлевым последние 10 лет его жизни. По ее мнению, этого вполне достаточно, чтобы наследство артиста теперь досталось ей.
Александра Куцевол, вдова Олега Яковлева: «Я так сильно любила Олега, что иногда думала: так не бывает, не может быть».
Кто до решения суда въехал в четырехкомнатную квартиру покойного «Иванушки» Олега Яковлева? И как, заполучив наследство, потомки забывают своих звездных родственников?
Как дети, внуки и бывшие жены собираются делить наследство Олега Табакова? Кому достанется особняк на Истре, а кому — апартаменты в центре Москвы? Ответы на эти вопросы — в фильме «Звездное наследство» из цикла «ЧП. Расследование».
Артист рано ушел из жизни. Ему было всего 47. Однако оставил после себя богатое творческое наследие и солидное наследство: недвижимость в России и за границей, престижные автомобили, акции и банковские счета. Состояние Яковлева эксперты оценивают минимум в 200 млн рублей.
Кирилл Андреев, солист группы «Иванушки International»: «Он нам хвалился: вот, ребята, я купил в Черногории. Супер. Потом, по-моему, в Болгарии купил квартиру. В Питере. Потому что там потрясающее место».
Стать хозяйкой шикарного состояния теперь и пытается единственная близкая родственница музыканта — племянница Татьяна Яковлева. Но не только она. Александра Куцевол сожительствовала с Яковлевым последние 10 лет его жизни. По ее мнению, этого вполне достаточно, чтобы наследство артиста теперь досталось ей.
Александра Куцевол, вдова Олега Яковлева: «Я так сильно любила Олега, что иногда думала: так не бывает, не может быть».
Кто до решения суда въехал в четырехкомнатную квартиру покойного «Иванушки» Олега Яковлева? И как, заполучив наследство, потомки забывают своих звездных родственников?
Как дети, внуки и бывшие жены собираются делить наследство Олега Табакова? Кому достанется особняк на Истре, а кому — апартаменты в центре Москвы? Ответы на эти вопросы — в фильме «Звездное наследство» из цикла «ЧП. Расследование».
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