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    Британский центр по безопасности полетов извинился за проверку борта «Аэрофлота»

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    Британский центр по безопасности полетов извинился за проверку борта «Аэрофлота»

    Британский центр по безопасности полетов извинился за проверку борта «Аэрофлота»

    Британский центр по безопасности полетов ответил России на вопрос о причинах проверки самолета компании «Аэрофлот» в конце марта в Лондоне и даже принес свои извинения. Об этом сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов в кулуарах Красноярского экономического форума.

    На вопрос журналистов о том, предоставил ли британский центр объяснения причин проверки воздушного судна коллегам из координационного центра по авиабезопасности России, Соколов ответил утвердительно, передает РИА Новости.

    Максим Соколов, глава Минтранса РФ: «Предоставил. И даже извинился. Это был центр по безопасности полетов под эгидой ИКАО, который работает на территории Британии».

    Напомним, в конце марта в аэропорту Хитроу российское воздушное судно без объяснения причин досмотрели представители Великобритании. После того, как вышли пассажиры, на борт поднялись полицейские и потребовали от экипажа покинуть судно. Командир правоохранителям отказал, но досмотр все же состоялся после согласования со службой безопасности «Аэрофлота» и консула.

    Посольство России в Великобритании направило в МИД страны ноту с требованием разъяснить произошедшее. В МИД РФ действия Лондона назвали недопустимыми, опасными и безответственными.

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