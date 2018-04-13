ЦСКА сыграл вничью с «Арсеналом» и выбыл из Лиги Европы

Московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью с английским «Арсеналом» в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы. Встреча, проходившая на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 2:2.
Начало матча было удачным для московского клуба. Первым мяч в ворота противника сумел отправить Фёдор Чалов (39-я минута), а уже на 50-й минуте отличился Кирилл Набабкин. Но футболистам «Арсенала» удалось сравнять счет. Среди гостей отличились Дэнни Уэлбек (75) и Аарон Рэмзи (90).
В ходе матча полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев получил травму и был вынужден покинуть поле. Его заменил нападающий Витиньо.
Первая игра, которая прошла в Лондоне, завершилась уверенной победой «Арсенала» со счетом 4:1. По сумме двух встреч в следующий раунд Лиги Европы вышел английский клуб.
В ходе матча полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев получил травму и был вынужден покинуть поле. Его заменил нападающий Витиньо.
Первая игра, которая прошла в Лондоне, завершилась уверенной победой «Арсенала» со счетом 4:1. По сумме двух встреч в следующий раунд Лиги Европы вышел английский клуб.
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