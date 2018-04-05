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7 апреля, 13:15
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    ЦСКА проиграл «Арсеналу» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы

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    • Фото: Reuters © 2018, Eddie Keogh
    ЦСКА проиграл «Арсеналу» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы

    ЦСКА проиграл «Арсеналу» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы

    ЦСКА проиграл «Арсеналу» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы
  • Фото: Reuters © 2018, Eddie Keogh

    • Футболисты московского ЦСКА потерпели поражение от лондонского «Арсенала» в первом матче ¼ финала Лиги Европы.

    Прошедшей в Лондоне матч между российским клубом ЦСКА и «Арсеналом» завершился со счетом 4:1 в пользу английского клуба.

    В составе «Арсенала» дублем отметились Аарон Рэмзи (9-я, 28-я минуты) и Александр Ляказетт (23 — с пенальти, 35). У ЦСКА гол ударом со штрафного забил Александр Головин (15).

    Ответная игра пройдет 12 апреля в Москве.

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