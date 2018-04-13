Эксперты объяснили изменение позиции Трампа по Сирии

В Twitter Дональда Трампа начались настоящие американские гонки. Сначала глава государства заявил, что России надо быть готовой к отражению атаки в Сирии, а после написал, что сроки нанесения удара он не уточнял. И вообще не известно, как скоро его ожидать. Так что же на самом деле происходит? Трамп действительно готов спустить курок или ставит свои намерения на предохранитель?
Сергей Кургинян, политолог: «Тармп — человек с серьезными психологическими проблемами. Одна из его черт — стремление создать неопределенность. Он считает, что это высший писк моды. Ударю, не ударю, дважды ударю, буду любить. Вы растерялись, и вот тут он действует. Это черта его политического стиля».
Западные союзники США продолжают нагнетать. Президент Франции заявил, что у него есть доказательства применения химического оружия Дамаском.
Ален Родье, бывший офицер французской разведки: «Макрон провел красную черту еще когда встречался с Путиным во Франции. Тогда он занял жесткую позицию в отношении Сирии и применения химического оружия там. Он пообещал отвечать военным путем, и вот появился повод. Это действительно может стать причиной серьезных разногласий между Парижем и Вашингтоном».
Пять лет назад такая же решительность предшественника Макрона Олланда быстрее разбомбить Сирию рассорила его с Обамой, который тогда вовремя остановился. И сейчас ситуация, похоже, может повториться. Но чем это эта ситуация может грозить российским военным?
Алексей Подберезкин, директор центра военно-политических исследований МГИМО: «Надо понимать, что мы и американцы очень много друг о друге знаем. О каждой единице, каждой установке. Скорее всего, если будет нанесен удар по сирийским войскам, а в опасном соприкосновении будут российские войска, то их загодя предупредят».
Напомним, США и ряд западных стран обвинили Дамаск в применении химического оружия в городе Дума. 11 апреля Дональд Трамп заявил, что России надо быть готовой к отражению ракетной атаки в Сирии. В ответ Москва предупредила Вашингтон, что если при ударах по САР пострадают российские граждане, США ждут серьезные последствия.
Западные союзники США продолжают нагнетать. Президент Франции заявил, что у него есть доказательства применения химического оружия Дамаском.
Ален Родье, бывший офицер французской разведки: «Макрон провел красную черту еще когда встречался с Путиным во Франции. Тогда он занял жесткую позицию в отношении Сирии и применения химического оружия там. Он пообещал отвечать военным путем, и вот появился повод. Это действительно может стать причиной серьезных разногласий между Парижем и Вашингтоном».
Пять лет назад такая же решительность предшественника Макрона Олланда быстрее разбомбить Сирию рассорила его с Обамой, который тогда вовремя остановился. И сейчас ситуация, похоже, может повториться. Но чем это эта ситуация может грозить российским военным?
Алексей Подберезкин, директор центра военно-политических исследований МГИМО: «Надо понимать, что мы и американцы очень много друг о друге знаем. О каждой единице, каждой установке. Скорее всего, если будет нанесен удар по сирийским войскам, а в опасном соприкосновении будут российские войска, то их загодя предупредят».
Напомним, США и ряд западных стран обвинили Дамаск в применении химического оружия в городе Дума. 11 апреля Дональд Трамп заявил, что России надо быть готовой к отражению ракетной атаки в Сирии. В ответ Москва предупредила Вашингтон, что если при ударах по САР пострадают российские граждане, США ждут серьезные последствия.
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