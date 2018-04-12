Элле Памфиловой рассказали о проблемах в избирательной системе Петербурга

Глава Центризбиркома намерена разобраться с массовым «откреплением» петербуржцев во время прошедших президентских выборов.
На быстрый результат надеяться не стоит. Для завершения комплексной проверки работы региональных избирательных комиссий потребуется еще месяц.
Своими выводами Элла Памфилова обещала поделиться в середине мая. Но вот некоторые из них известны уже сейчас. Так, в городе зафиксировали всего 29 человек, которые могли проголосовать дважды. И, по словам председателя ЦИК, это единичные сбои, которые дала система «Мобильный избиратель». Заявления Элла Памфилова сделала на встрече с представителями политических партий Петербурга.
Участники встречи рассказали, что Памфилова владеет информацией о том, что избиратели не находили себя в списках либо были вычеркнуты из них. Донесли до главы ЦИК и свои беспокойства по поводу формирования участковых избирательных комиссий.
Пристальное внимание Москвы к работе петербургских избиркомов вызвало большое количество обращений недовольных тем, как проходило голосование. Петербург оказался среди лидеров. К примеру, многие жаловались, что обнаруживали себя в списках по совершенно другим адресам — в Дагестане, Эстонии, Египте и даже в Австралии.
Своими выводами Элла Памфилова обещала поделиться в середине мая. Но вот некоторые из них известны уже сейчас. Так, в городе зафиксировали всего 29 человек, которые могли проголосовать дважды. И, по словам председателя ЦИК, это единичные сбои, которые дала система «Мобильный избиратель». Заявления Элла Памфилова сделала на встрече с представителями политических партий Петербурга.
Участники встречи рассказали, что Памфилова владеет информацией о том, что избиратели не находили себя в списках либо были вычеркнуты из них. Донесли до главы ЦИК и свои беспокойства по поводу формирования участковых избирательных комиссий.
Пристальное внимание Москвы к работе петербургских избиркомов вызвало большое количество обращений недовольных тем, как проходило голосование. Петербург оказался среди лидеров. К примеру, многие жаловались, что обнаруживали себя в списках по совершенно другим адресам — в Дагестане, Эстонии, Египте и даже в Австралии.
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