«Наблюдатели Петербурга» проконтролировали выборы в Северной столице

«Наблюдатели Петербурга» рассказали о зафиксированных в городе нарушениях на выборах президента.

Согласно данным общественной организации, больше всего нарушений связано с оснащением избирательных участков (42,57%), недопуском наблюдателей до необходимых документов (18,48%), голосованием на дому (15,84%). Кроме того, по словам наблюдателей, причиной многочисленных нарушений стало голосование не по месту регистрации.



Красимир Врански, координатор пресс-центра «Наблюдателей Петербурга»: «В Приморском районе мы засекли такое нарушение. Там у людей были пометки на паспорте в виде зеленых наклеечек. Они подходили именно к одному члену избирательной комиссии и у него голосовали. Причем подходило несколько групп людей».



Наблюдатели проверяли работников комиссий на знание законов. Так, сотрудник штаба кандидата Ксении Собчак смог дважды на разных участках получить бюллетень. Это был эксперимент, но теперь это повод через суд оспорить результаты выборов в этих УИКах.



Николай Артеменко, руководитель штаба Ксении Собчак в Санкт-Петербурге: «Он один раз проголосовал на своем домашнем участке. Потом мы ему сделали открепительное удостоверение. Он показал скрин этого удостоверения членам комиссии, сказал, что его нет в списке. И ему выдали избирательный бюллетень. Таким образом мы доказали, что можно повторно голосовать на любом избирательном участке».



В то же время другим избирателям приходилось часами добиваться своего права проголосовать хоть один раз. На Фурштатской улице жители целого дома не обнаружили себя в списках. Оказалось, ошиблись участком: их место для голосования — в Дагестане и Эстонии. Были случаи, когда петербуржцев отправляли выбирать в Египет, Австралию, Финляндию и Швецию, сообщает корреспондент НТВ Мария Сапожникова.