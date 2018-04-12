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    Трое взрослых и трое детей остаются в больнице после ДТП с автобусом в Подмосковье

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    • Фото: Следственный комитет РФ
    Трое взрослых и трое детей остаются в больнице после ДТП с автобусом в Подмосковье

    Трое взрослых и трое детей остаются в больнице после ДТП с автобусом в Подмосковье

    Трое взрослых и трое детей остаются в больнице после ДТП с автобусом в Подмосковье
  • Фото: Следственный комитет РФ

    • Шесть человек остаются в Пушкинской центральной районной больнице после ДТП с экскурсионным автобусом в Московской области.

    Как сообщили «Интерфаксу» в больнице, еще двое детей в тяжелом состоянии вертолетами санавиации отправлены в специализированные лечебные учреждения.

    Из сообщения больницы: «Девять человек к нам были доставлены — трое взрослых и шестеро детей. Один ребенок отказался от госпитализации, он был с папой, еще двое детей в тяжелом состоянии вертолетами санавиации отправлены в специализированные лечебные учреждения».

    В медучреждении уточнили, что шестеро пострадавших — трое взрослых и трое детей — остаются в Пушкинской больнице в состоянии средней тяжести.

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    Напомним, ранее на трассе А-107 (Малое бетонное кольцо) столкнулись автомобиль ВАЗ-2109 и автобус, после чего последний съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался. В Минздраве Подмосковья ранее сообщали, что пострадали 13 человек, в том числе восемь детей, госпитализированы девять: семеро детей и двое взрослых. Дети возвращались с экскурсии из Ногинска в Клин.

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