Трое взрослых и трое детей остаются в больнице после ДТП с автобусом в Подмосковье

Шесть человек остаются в Пушкинской центральной районной больнице после ДТП с экскурсионным автобусом в Московской области.
Как сообщили «Интерфаксу» в больнице, еще двое детей в тяжелом состоянии вертолетами санавиации отправлены в специализированные лечебные учреждения.
Из сообщения больницы: «Девять человек к нам были доставлены — трое взрослых и шестеро детей. Один ребенок отказался от госпитализации, он был с папой, еще двое детей в тяжелом состоянии вертолетами санавиации отправлены в специализированные лечебные учреждения».
В медучреждении уточнили, что шестеро пострадавших — трое взрослых и трое детей — остаются в Пушкинской больнице в состоянии средней тяжести.
Напомним, ранее на трассе А-107 (Малое бетонное кольцо) столкнулись автомобиль ВАЗ-2109 и автобус, после чего последний съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался. В Минздраве Подмосковья ранее сообщали, что пострадали 13 человек, в том числе восемь детей, госпитализированы девять: семеро детей и двое взрослых. Дети возвращались с экскурсии из Ногинска в Клин.
По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Из сообщения больницы: «Девять человек к нам были доставлены — трое взрослых и шестеро детей. Один ребенок отказался от госпитализации, он был с папой, еще двое детей в тяжелом состоянии вертолетами санавиации отправлены в специализированные лечебные учреждения».
В медучреждении уточнили, что шестеро пострадавших — трое взрослых и трое детей — остаются в Пушкинской больнице в состоянии средней тяжести.
Напомним, ранее на трассе А-107 (Малое бетонное кольцо) столкнулись автомобиль ВАЗ-2109 и автобус, после чего последний съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался. В Минздраве Подмосковья ранее сообщали, что пострадали 13 человек, в том числе восемь детей, госпитализированы девять: семеро детей и двое взрослых. Дети возвращались с экскурсии из Ногинска в Клин.
По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
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