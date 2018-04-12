Один человек погиб и 13 ранены в результате ДТП с автобусом в Подмосковье

Полиция подтвердила гибель одного человека в результате столкновения автобуса с детьми и легкового автомобиля в Подмосковье.
По предварительным данным, авария произошла около 16:00 в Пушкинском районе на трассе А-107 (Московское малое кольцо). Автомобиль «ВАЗ» столкнулся с автобусом Volvo, который перевозил детей из Ногинска в Клин. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, сообщили в полиции. По уточненным данным, в автобусе находились 54 человека, в том числе 40 детей.
Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова заявила в свою очередь, что после аварии шестеро детей были госпитализированы. В полиции уточнили, что также были госпитализированы двое взрослых. По некоторым данным, находившиеся в автобусе возвращались домой с экскурсии на фабрику мороженого. Тем временем министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков сообщил о 13 пострадавших, девять из них госпитализированы, в том числе семеро детей и двое взрослых.
По информации СУ СК по Московской области, аварию спровоцировала легковушка. Сообщается, что ее водитель нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, из-за чего машина столкнулась с автобусом с детьми.
По факту аварии начата доследственная проверка. Также проверку по факту ДТП начала прокуратура Московской области. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв распорядился оказать необходимую помощь пострадавшим в ДТП. В МЧС тем временем сообщили, что для эвакуации пострадавших в аварии в готовность приведены три вертолета.
Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова заявила в свою очередь, что после аварии шестеро детей были госпитализированы. В полиции уточнили, что также были госпитализированы двое взрослых. По некоторым данным, находившиеся в автобусе возвращались домой с экскурсии на фабрику мороженого. Тем временем министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков сообщил о 13 пострадавших, девять из них госпитализированы, в том числе семеро детей и двое взрослых.
По информации СУ СК по Московской области, аварию спровоцировала легковушка. Сообщается, что ее водитель нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, из-за чего машина столкнулась с автобусом с детьми.
По факту аварии начата доследственная проверка. Также проверку по факту ДТП начала прокуратура Московской области. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв распорядился оказать необходимую помощь пострадавшим в ДТП. В МЧС тем временем сообщили, что для эвакуации пострадавших в аварии в готовность приведены три вертолета.
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