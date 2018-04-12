Путин рассказал, когда пройдут испытания сверхтяжелой ракеты

Президент РФ Владимир Путин при осмотре открывающегося сегодня павильона «Космос» на ВДНХ сообщил о планах начать испытания российской сверхтяжелой ракеты в 2028 году.
Владимир Путин, президент РФ: «Сверхтяжелая ракета, первое испытание планируется через 10 (лет — ред.)».
Он отметил, что для испытаний на космодроме Восточный необходимо создать специальный стартовый комплекс, поскольку испытания планируются на этом космодроме.
Президент также заявил, что Россия не собирается сворачивать международное сотрудничество в космической сфере, сообщает «Интерфакс».
Владимир Путин: «Мы не собираемся ничего здесь ломать, выходить из этих программ, мы намерены закончить. У нас там ведь партнеры и по Луне и, потом, по изучению Марса, там Соединенные Штаты, Канада, Япония, Евросоюз».
57 лет назад человек покорил космос — 12 апреля 1961 года на орбиту Земли отправился Юрий Гагарин. В Москве на ВДНХ после реставрации сегодня открывается знаменитый космический павильон.
Он отметил, что для испытаний на космодроме Восточный необходимо создать специальный стартовый комплекс, поскольку испытания планируются на этом космодроме.
Президент также заявил, что Россия не собирается сворачивать международное сотрудничество в космической сфере, сообщает «Интерфакс».
Владимир Путин: «Мы не собираемся ничего здесь ломать, выходить из этих программ, мы намерены закончить. У нас там ведь партнеры и по Луне и, потом, по изучению Марса, там Соединенные Штаты, Канада, Япония, Евросоюз».
57 лет назад человек покорил космос — 12 апреля 1961 года на орбиту Земли отправился Юрий Гагарин. В Москве на ВДНХ после реставрации сегодня открывается знаменитый космический павильон.
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