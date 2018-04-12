Павильон «Космос» на ВДНХ открывается после реконструкции

57 лет назад человек покорил космос — 12 апреля 1961 года на орбиту Земли отправился Юрий Гагарин. В честь события, которое изменило мир, в школах России и других странах мира проходят «Гагаринские уроки». А на ВДНХ после реставрации сегодня открывается знаменитый космический павильон.

Теперь павильон называется «Космонавтика и авиация». Павильон превратился в крупнейший в стране космический музей, в котором собраны уникальные экспонаты. Например, спускаемый аппарат «Восток-1», на котором приземлился Юрий Гагарин, макеты орбитального комплекса «МИР» в натуральную величину и орбитальный самолет МАКС. Откроет новый павильон президент РФ Владимир Путин.



С Днем космонавтики сегодня поздравят тех, кто в будущем сможет работать на этих объектах. В школах России и других странах мира пройдут «Гагаринские уроки». О внеземном пространстве ребятам расскажут космонавты, ветераны и разработчики космических систем.



