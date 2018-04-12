В деле о черных риелторах и смертельном уколе появился новый эпизод

В деле черных риелторов, убивших московскую пенсионерку смертельным уколом, появился новый эпизод. Как выяснилось, они причастны к нападению на еще одного пожилого человека.
Фигуранты громкого дела о смертельном уколе должны были уже отбывать наказание в колонии, но вернулись на скамью подсудимых. По материалам нового уголовного дела, риелтор агентства недвижимости Виталий Студеникин и его подельник Андрей Сизов пытались расправиться еще с одним пенсионером — Николаем Егоровым. С ним Студеникин заключил договор пожизненной ренты, а потом пытался расправиться. Мужчину едва не убили в подъезде его собственного дома — несколько человек пытались сделать ему укол в ногу, но 72-летний мужчина сумел дать отпор.
Следователи сразу узнали преступный почерк. Таким же образом в 2014 году была убита пожилая москвичка Татьяна Хохрякова. Одинокая пенсионерка также связалась с риелтором, который обещал содержать до конца ее дней с условием, что ее трехкомнатная квартира после смерти достанется ему. Вскоре после заключения договора женщина сообщила соседке, что неизвестные ей люди сделали какой-то укол, и после этих слов скончалась.
Злоумышленники использовали распространенный медицинский препарат. Безопасный для здорового человека, но способный негативно повлиять на ослабленный организм. Вероятные преступники попали в объектив камеры наблюдения.
Идея избавляться от пенсионеров с помощью инъекций принадлежала Студеникину. А Сизов и его знакомые были исполнителями. Двое из них уже отбывают наказание в колонии.
Подробности — в сюжете программы «ЧП».
Следователи сразу узнали преступный почерк. Таким же образом в 2014 году была убита пожилая москвичка Татьяна Хохрякова. Одинокая пенсионерка также связалась с риелтором, который обещал содержать до конца ее дней с условием, что ее трехкомнатная квартира после смерти достанется ему. Вскоре после заключения договора женщина сообщила соседке, что неизвестные ей люди сделали какой-то укол, и после этих слов скончалась.
Злоумышленники использовали распространенный медицинский препарат. Безопасный для здорового человека, но способный негативно повлиять на ослабленный организм. Вероятные преступники попали в объектив камеры наблюдения.
Идея избавляться от пенсионеров с помощью инъекций принадлежала Студеникину. А Сизов и его знакомые были исполнителями. Двое из них уже отбывают наказание в колонии.
Подробности — в сюжете программы «ЧП».
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