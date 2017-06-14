Убийство московской пенсионерки уколом: подсудимые получили суровые сроки

В Москве осуждены заказчики и исполнители громкого преступления, жертвой которого стала
63-летняя пенсионерка. Пожилая женщина скончалась от смертельного укола в ногу.
Установлено, что Виталий Студеникин, Андрей Сизов и Валерий Семёнов заключили с несколькими столичными пенсионерами договоры пожизненной ренты об обмене квартир на пожизненное содержание. Однако Студеникин решил не исполнять свои обязательства, а убивать пенсионеров.
В результате в начале июля 2014 года злоумышленники в подъезде жилого дома по 4-ой Сокольнической улице напали на Тамару Хохрякову. 63-летняя пенсионерка скончалась смертельного укола, но перед смертью успела сообщить своей соседке подробности нападения.
Также участники группировки пытались убить мужчину 1952 года рождения на территории Новой Москвы. Однако пенсионер, на которого напали в подъезде, оказал сопротивление, а на помощь ему пришли очевидцы.
Суд приговорил Студеникина к 19 годам лишения свободы, Сизов и Семёнов получили по 18 лет колонии. Они признаны виновными по статье «Убийство из корыстных побуждений», сообщили в столичном управлении СК.
В результате в начале июля 2014 года злоумышленники в подъезде жилого дома по 4-ой Сокольнической улице напали на Тамару Хохрякову. 63-летняя пенсионерка скончалась смертельного укола, но перед смертью успела сообщить своей соседке подробности нападения.
Также участники группировки пытались убить мужчину 1952 года рождения на территории Новой Москвы. Однако пенсионер, на которого напали в подъезде, оказал сопротивление, а на помощь ему пришли очевидцы.
Суд приговорил Студеникина к 19 годам лишения свободы, Сизов и Семёнов получили по 18 лет колонии. Они признаны виновными по статье «Убийство из корыстных побуждений», сообщили в столичном управлении СК.
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