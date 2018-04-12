Попавшие под обстрел боевиков в Сирии российские журналисты идут на поправку

Пострадавшие в Сирии российские журналисты остаются в госпитале. В больнице им зашили раны и уже завтра обещают выписать.
Автобус с журналистами накануне вечером попал под обстрел боевиков в районе города Дума. Корреспондента НТВ Алексея Ивлиева и операторов телеканалов «Россия 1» и «Звезда» ранило осколками.
С сегодняшнего дня Думу начинают патрулировать подразделения российской военной полиции, которые будут следить за порядком, пока город возвращается под контроль законных властей Сирии.
Город Дума был последним оплотом террористов в Восточной Гуте. Сейчас Центр по примирению заканчивает выводить оттуда боевиков. Территорию всего региона контролируют правительственные войска.
Сегодня Совет Безопасности ООН вновь обсудит предполагаемую химатаку в Думе. Истек срок, когда президент США обещал решить, использовать ли военную силу против арабской республики. Но, как сообщают британские СМИ, к возможным ударам по Сирии теперь готова присоединиться Тереза Мэй.
С сегодняшнего дня Думу начинают патрулировать подразделения российской военной полиции, которые будут следить за порядком, пока город возвращается под контроль законных властей Сирии.
Город Дума был последним оплотом террористов в Восточной Гуте. Сейчас Центр по примирению заканчивает выводить оттуда боевиков. Территорию всего региона контролируют правительственные войска.
Сегодня Совет Безопасности ООН вновь обсудит предполагаемую химатаку в Думе. Истек срок, когда президент США обещал решить, использовать ли военную силу против арабской республики. Но, как сообщают британские СМИ, к возможным ударам по Сирии теперь готова присоединиться Тереза Мэй.
Комментарии