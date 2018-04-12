Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
12 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  
    Попавшие под обстрел боевиков в Сирии российские журналисты идут на поправку. войны и вооруженные конфликты, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПопавшие под обстрел боевиков в Сирии российские журналисты идут на поправку

    Попавшие под обстрел боевиков в Сирии российские журналисты идут на поправку

    1 комментарий
    Попавшие под обстрел боевиков в Сирии российские журналисты идут на поправку

    Попавшие под обстрел боевиков в Сирии российские журналисты идут на поправку

    Попавшие под обстрел боевиков в Сирии российские журналисты идут на поправку

      Пострадавшие в Сирии российские журналисты остаются в госпитале. В больнице им зашили раны и уже завтра обещают выписать.

      Автобус с журналистами накануне вечером попал под обстрел боевиков в районе города Дума. Корреспондента НТВ Алексея Ивлиева и операторов телеканалов «Россия 1» и «Звезда» ранило осколками.

      С сегодняшнего дня Думу начинают патрулировать подразделения российской военной полиции, которые будут следить за порядком, пока город возвращается под контроль законных властей Сирии.

      Город Дума был последним оплотом террористов в Восточной Гуте. Сейчас Центр по примирению заканчивает выводить оттуда боевиков. Территорию всего региона контролируют правительственные войска.

      Сегодня Совет Безопасности ООН вновь обсудит предполагаемую химатаку в Думе. Истек срок, когда президент США обещал решить, использовать ли военную силу против арабской республики. Но, как сообщают британские СМИ, к возможным ударам по Сирии теперь готова присоединиться Тереза Мэй.

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru