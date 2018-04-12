Упавший под Воронежем Як-130 ищут 10 человек

Поиски упавшего в Грибановском районе Воронежской области самолета
Як-130 начаты в районе села Большие Алабухи, туда направились две лодки и 10 человек от администрации села.
О поисках самолета рассказала замглавы сельской администрации Наталья Бондарева, передает ТАСС.
Наталья Бондарева: «Мы сейчас на двух лодках ищем место падения, всего в поисках участвуют 10 человек. Все в округе подтоплено весенним паводком, самолет упал в воду, в затопленное место, а два летчика катапультировались и приземлились на небольшой островок».
По ее словам, бригада скорой помощи села Большие Алабухи забрала катапультировавшихся летчиков и доставила в Борисоглебск.
Наталья Бондарева: «Нам надо найти самолет, чтобы хотя бы понять, где он. Может, вообще утонул».
В свою очередь дежурный врач подстанции скорой помощи в Грибановской районной больнице сообщил, что один из пилотов упавшего самолета получил при катапультировании травму ноги, второй не пострадал.
Из заявления врача: «Наша бригада скорой помощи выезжала, но за катапультировавшимися летчиками приехали военные медики из Борисоглебска, где находится авиаучилище. Они их обслуживали, а потом забрали с собой. Состояние у одного пилота нормальное, удовлетворительное, у него ничего нет, у второго — рваные раны ноги».
Наталья Бондарева: «Мы сейчас на двух лодках ищем место падения, всего в поисках участвуют 10 человек. Все в округе подтоплено весенним паводком, самолет упал в воду, в затопленное место, а два летчика катапультировались и приземлились на небольшой островок».
По ее словам, бригада скорой помощи села Большие Алабухи забрала катапультировавшихся летчиков и доставила в Борисоглебск.
Наталья Бондарева: «Нам надо найти самолет, чтобы хотя бы понять, где он. Может, вообще утонул».
В свою очередь дежурный врач подстанции скорой помощи в Грибановской районной больнице сообщил, что один из пилотов упавшего самолета получил при катапультировании травму ноги, второй не пострадал.
Из заявления врача: «Наша бригада скорой помощи выезжала, но за катапультировавшимися летчиками приехали военные медики из Борисоглебска, где находится авиаучилище. Они их обслуживали, а потом забрали с собой. Состояние у одного пилота нормальное, удовлетворительное, у него ничего нет, у второго — рваные раны ноги».
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