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12 апреля, 15:00
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    Самолет Як-130 упал в Воронежской области

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    Самолет Як-130 упал в Воронежской области

    Самолет <nobr>Як-130</nobr> упал в Воронежской области

    Самолет Як-130 потерпел крушение в Воронежской области в ходе проведения планового учебно-тренировочного полета.

    По информации Минобороны РФ, самолет упал в безлюдной местности, оба пилота благополучно катапультировались, приземлились и самостоятельно вышли на связь, передает РИА Новости.

    Из сообщения Минобороны РФ: «Двенадцатого апреля 2018 года около 09:40 в ходе проведения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Як-130 учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков в города Борисоглебск (Воронежская область)».

    Отмечается, что командир экипажа сообщил о возникновении технической неисправности, а руководитель полетов дал команду катапультироваться.

    Из сообщения Минобороны РФ: «Оба пилота, летчик-инструктор и курсант, благополучно катапультировались, приземлились и самостоятельно вышли на связь с аэродромом. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений нет».

    Для выяснения причин и обстоятельств происшествия приступила к работе специальная комиссия службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ.

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