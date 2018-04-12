Самолет Як-130 упал в Воронежской области

Самолет
Як-130 потерпел крушение в Воронежской области в ходе проведения планового учебно-тренировочного полета.
По информации Минобороны РФ, самолет упал в безлюдной местности, оба пилота благополучно катапультировались, приземлились и самостоятельно вышли на связь, передает РИА Новости.
Из сообщения Минобороны РФ: «Двенадцатого апреля 2018 года около 09:40 в ходе проведения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Як-130 учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков в города Борисоглебск (Воронежская область)».
Отмечается, что командир экипажа сообщил о возникновении технической неисправности, а руководитель полетов дал команду катапультироваться.
Из сообщения Минобороны РФ: «Оба пилота, летчик-инструктор и курсант, благополучно катапультировались, приземлились и самостоятельно вышли на связь с аэродромом. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений нет».
Для выяснения причин и обстоятельств происшествия приступила к работе специальная комиссия службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ.
Из сообщения Минобороны РФ: «Двенадцатого апреля 2018 года около 09:40 в ходе проведения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Як-130 учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков в города Борисоглебск (Воронежская область)».
Отмечается, что командир экипажа сообщил о возникновении технической неисправности, а руководитель полетов дал команду катапультироваться.
Из сообщения Минобороны РФ: «Оба пилота, летчик-инструктор и курсант, благополучно катапультировались, приземлились и самостоятельно вышли на связь с аэродромом. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений нет».
Для выяснения причин и обстоятельств происшествия приступила к работе специальная комиссия службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ.
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