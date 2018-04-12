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12 апреля, 15:00
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    Путин поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский
    Путин поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана

    Путин поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана

    Путин поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский

    • Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана. Согласно данным ЦИК страны, действующий глава государства набрал 86,03% голосов избирателей. Явка составила 74,3%.

    В поздравительной телеграмме Владимир Путин отметил, что убедительная победа Алиева на выборах наглядно подтверждает его высокий политический авторитет и свидетельствует о признании его заслуг в решении актуальных социально-экономических и внешнеполитических задач, стоящих перед Азербайджаном.

    В Кремле также сообщили, что президент России высоко оценил усилия Алиева по укреплению добрососедских отношений между Москвой и Баку и выразил уверенность, что совместными усилиями страны обеспечат дальнейшее наращивание плодотворного двустороннего сотрудничества во всех областях, а также партнерского взаимодействия в региональных и международных делах.

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    Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбрался главой государства в 2008 и в 2013 годах. Согласно изменениям, внесенным в конституцию Азербайджана осенью 2016 года, президент страны избирается на семь лет.

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