Путин поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана

Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана. Согласно данным ЦИК страны, действующий глава государства набрал 86,03% голосов избирателей. Явка составила 74,3%.
В поздравительной телеграмме Владимир Путин отметил, что убедительная победа Алиева на выборах наглядно подтверждает его высокий политический авторитет и свидетельствует о признании его заслуг в решении актуальных социально-экономических и внешнеполитических задач, стоящих перед Азербайджаном.
В Кремле также сообщили, что президент России высоко оценил усилия Алиева по укреплению добрососедских отношений между Москвой и Баку и выразил уверенность, что совместными усилиями страны обеспечат дальнейшее наращивание плодотворного двустороннего сотрудничества во всех областях, а также партнерского взаимодействия в региональных и международных делах.
Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбрался главой государства в 2008 и в 2013 годах. Согласно изменениям, внесенным в конституцию Азербайджана осенью 2016 года, президент страны избирается на семь лет.
В Кремле также сообщили, что президент России высоко оценил усилия Алиева по укреплению добрососедских отношений между Москвой и Баку и выразил уверенность, что совместными усилиями страны обеспечат дальнейшее наращивание плодотворного двустороннего сотрудничества во всех областях, а также партнерского взаимодействия в региональных и международных делах.
Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбрался главой государства в 2008 и в 2013 годах. Согласно изменениям, внесенным в конституцию Азербайджана осенью 2016 года, президент страны избирается на семь лет.
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