В Азербайджане подводят итоги президентских выборов

Вечером после закрытия избирательных участков на выборах президента Азербайджана на улицах Баку звучала музыка.
В среду вечером тысячи сторонников действующего президента Азербайджана Ильхама Алиева вышли на улицы Баку. Звучала музыка, собравшиеся пели и танцевали.
Как сообщили в ЦИК страны после обработки 92 процентов бюллетеней, с огромным отрывом от соперников на выборах лидирует действующий глава государства. За него проголосовали около 86% избирателей.
Правящая партия «Новый Азербайджан», от которой баллотировался Алиев, заявила об убедительной победе своего кандидата.
Сам 56-летний Ильхам Алиев в телевизионном обращении к гражданам поблагодарил их за оказанное доверие. А результаты выборов назвал высокой оценкой того, что сделано в государстве за последние 15 лет.
Подробности — в репортаже.
Как сообщили в ЦИК страны после обработки 92 процентов бюллетеней, с огромным отрывом от соперников на выборах лидирует действующий глава государства. За него проголосовали около 86% избирателей.
Правящая партия «Новый Азербайджан», от которой баллотировался Алиев, заявила об убедительной победе своего кандидата.
Сам 56-летний Ильхам Алиев в телевизионном обращении к гражданам поблагодарил их за оказанное доверие. А результаты выборов назвал высокой оценкой того, что сделано в государстве за последние 15 лет.
Подробности — в репортаже.
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