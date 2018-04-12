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    В Азербайджане подводят итоги президентских выборов. Азербайджан, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Азербайджане подводят итоги президентских выборов

    В Азербайджане подводят итоги президентских выборов

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    В Азербайджане подводят итоги президентских выборов

    В Азербайджане подводят итоги президентских выборов

      Вечером после закрытия избирательных участков на выборах президента Азербайджана на улицах Баку звучала музыка.

      В среду вечером тысячи сторонников действующего президента Азербайджана Ильхама Алиева вышли на улицы Баку. Звучала музыка, собравшиеся пели и танцевали.

      Как сообщили в ЦИК страны после обработки 92 процентов бюллетеней, с огромным отрывом от соперников на выборах лидирует действующий глава государства. За него проголосовали около 86% избирателей.

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      Сам 56-летний Ильхам Алиев в телевизионном обращении к гражданам поблагодарил их за оказанное доверие. А результаты выборов назвал высокой оценкой того, что сделано в государстве за последние 15 лет.

      Подробности — в репортаже.

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